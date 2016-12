Einladung: RALF BRAUN - HORROR & LOVE | GALERIE AK2 | Sa, 17.12.2016, 19.30 h

Von Winfried Stürzl am 15. Dezember 2016 um 11:05

Liebe Betacitizens,



sehr herzlich möchten wir Sie und Euch zur nächsten Ausstellung in die

GALERIE AK2 einladen!



RALF BRAUN - HORROR & LOVE

Eröffnung: Samstag, 17. Dezember 2016, 19.30 Uhr

Einführung: Dr. Katrin Burtschell, Leiterin der Freien Kunstakademie

Nürtingen



Dauer der Ausstellung: bis 31.01.2017

GALERIE AK2 (Adresse unten)



Die vom Gamedesign inspirierten Bilder des in Brasilien geborenen Künstlers

Ralf Braun leben von ihren farbintensiven Charakteren: stark stilisierte

Interpretationen von Superhelden, Monstern oder Märchengestalten. Sie

entlarven - oft mit maliziösem Blick - menschliche und gesellschaftliche

Schwächen. In der GALERIE AK 2 verbinden sich die Arbeiten mit

Entwurfsskizzen, reliefartigen Skulpturen und psychedelischen Mustern zu

einer raumgreifenden Installation, in der die tradierten Grenzen von High

und Low ebenso aufgehoben scheinen wie zwischen Kunst und Design oder Comic

und Illustration.



GALERIE AK2

Lorenzstaffel 8

70182 Stuttgart

T +49 711 50 87 38 40

info galerie-ak2 de

http://www.galerie-ak2.de



Konzeptteam

Andreas Körner, Jan Löchte, Winfried Stürzl



Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Stuttgart