Einladung zu 40 Jahre Interart am 6. November 2016

Von Inter Art am 29. Oktober 2016 um 16:34

Liebe Kunstfreunde und –freundinnen,







die Galerie Interart feiert 40-jähriges Jubiläum und lädt zu diesem Anlass

zum







Kunstrummel



40 Jahre InterArt







Am Sonntag, 6. November 2016,



in den Räumen der Galerie,



Rosenstr. 37, 70182 Stuttgart,



ab 10 Uhr.







Bei der Jubiläums-Auktion um 11:00 Uhr werden 100 Werke von 100 Künstlern

aufgerufen. Ab 13 Uhr gibt es die Aktion 40 für 40 zum 40sten – zum Verkauf

stehen 40 Kunsttüten für je 40 Euro! Kunst und Kunstvolles aus dem Fundus,

verpackt in Wundertüten!



INTER ART ist ein Zusammenschluss von Künstlern und Kunstfreunden, um

Künstler und deren Kunst einem breiten und interessierten Publikum in einer

eigenen Galerie nahezubringen. Die Aktivitäten des gemeinnützigen Vereins

umfassen Ausstellungen eigener Künstler als auch von Gastkünstlern aus aller

Welt.



Ein erklärtes Ziel von INTER ART ist Vielfältigkeit. Wir wollen unseren

Kunstfreunden nicht nur eine bestimmte Richtung vorgeben, sondern eine

breite Vielfalt des Schaffens von Künstlern anbieten.





Die Galerie InterArt wird seit 40 Jahren betrieben von der Union

Freischaffender Künstler und Kunstfreunde e.V. Stuttgart. Unsere Galerie

wird ehrenamtlich geführt und ist als gemeinnütziger und besonders

förderungswürdiger Verein anerkannt.





Erfahren Sie mehr zu unserer Geschichte unter http://www.interart-stuttgart.de

<http://www.interart-stuttgart.de> oder rufen Sie uns an: 0711 649 32 86





Wir freuen uns auf Ihren Besuch!





Das Team von InterArt





Galerie InterArt, Rosenstr. 37, 70182 Stuttgart, http://www.interart-stuttgart.de

<http://www.interart-stuttgart.de> , http://www.facebook.com/interartstuttgart

<http://www.facebook.com/interartstuttgart>