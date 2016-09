Einladung zur Ausstellung "eigenART" von Claudia Fischer-Walter

Von Inter Art am 13. September 2016 um 11:39









Liebe Kunstfreunde und Kunstfreundinnen,







wir laden herzlich ein zur Ausstellung von Claudia Fischer-Walter







„eigenART“



Federzeichnungen auf Acrylglas und Bein







Vernissage: Freitag, 30. September 2016 20 Uhr



Einführung: Krisztina Jütten, Kunsthistorikerin M.A.







Ausstellungsdauer: 1.8. – 29.10.2016



Öffnungszeiten: Mi, Do, Fr 16 – 19 Uhr



Sa 12 – 18 Uhr.







Am Samstag, 15.10. und am Samstag 29.10. ist die Künstlerin von 14 – 17 Uhr

in der Galerie anwesend.







Näheres zu Claudia Fischer-Walter auf http://www.claudia-fischer-walter.de







Wir freuen uns auf Ihr Kommen!







Das Team von Inter Art



Rosenstraße 37



70182 Stuttgart



http://www.interart-stuttgart.de <http://www.interart-stuttgart.de>



Tel 0711 6493286