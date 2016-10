Einladung zur Eröffnung der Ausstellung ‚true blue‘ der Künstlerin Schirin Kretschman n am Do. 13.10.2016 um 19.30 Uhr Kunstverein Nürtingen

Einladung zur Eröffnung



Schirin Kretschmann

- true blue -

13.10.16 - 06.11.16



Zur Eröffnung der Ausstellung ‚true blue‘ der Künstlerin Schirin Kretschmann am Do. 13.10.2016 um 19.30 Uhr laden wir Sie und Ihre Freunde herzlich ein.



Begrüßung: Michael Gompf



Einführung: Carolin Wurzbacher





Für ihre Einzelausstellung „true blue“ im Kunstverein Nürtingen hat Schirin Kretschmann eine großflächige Bodenarbeit entwickelt, mit der sie die Wahrnehmung der Raumsituation verändert. In der Ausstellungshalle begegnen die Besucher einer klar begrenzten farbigen Form. Bei näherer Betrachtung zeigt sich diese als äußerst verletzlich: als Verdichtung von losen Partikeln – farbigem Staub, der das Hier und Jetzt fixiert, jedoch zugleich auf Möglichkeit einer Störung anspielt.





Zur Künstlerin:



Schirin Kretschmann (*1980) studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, an der ENPEG La Esmeralda in Mexiko City sowie an der Universität Freiburg. Sie hat zahlreiche Arbeiten für den öffentlichen Raum sowie internationale Galerien und Institutionen entwickelt (Kunstmuseum Stuttgart, Museum für konkrete Kunst Ingolstadt, Bündner Kunstmuseum Chur/CH, Kunsthaus Baselland/CH, Tianjin Academy of Fine Arts/VRC, Wilhelm-Hack Museum Ludwigshafen, Kunstverein Freiburg, Platform Garanti Contemporary Art Center Istanbul/TR u.a.) und ist vielfach ausgezeichnet worden (Studienstiftung des Deutschen Volkes, Cité-Stipendium für Paris des MWK Baden-Württemberg, Kunststiftung Baden-Württemberg, Doktorandenförderung des Schweizerischen Nationalfonds, Stiftung Kunstfonds, BS Projects des Niedersächsichen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur u.a.). Sie lebt und arbeitet in Berlin.





Öffnungszeiten: Do 17-20, So 11-17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 07022/41247.



Sie finden die neue Galerie des Kunstvereins in der Galgenbergstraße 9 auf der Rückseite des neuen Jobcenters auf dem Gelände der Firma Greiner GmbH.

Bitte gehen Sie in den Innenhof, dort finden Sie den Aufgang beschildert.

http://www.kunstverein-nuertingen.de







Kunstverein Nürtingen e.V.

Michael Gompf

1. Vorsitzender

Postfach 1475

72604 Nürtingen

07022 - 41247

Fax - 241140

info kunstverein-nuertingen de

http://www.kunstverein-nuertingen.de