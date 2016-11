Einladung zur Lesung von Peter Schlack "Ond älles scho so lang her"

Von Inter Art am 05. November 2016 um 15:04

Die Galerie Interart lädt herzlich ein zur Lesung von Peter Schlack aus

seinem neuen Buch „Ond älles scho so lang her“.



Am Donnerstag, 10.11. um 19:30 Uhr gibt es neue Gedichte und Geschichten des

Stuttgarter Dichters zu hören. Wieder ist er, wie schon oft, in seinem

Geburtsort Gablenberg gelandet, in der Zeit um die Währungsreform und den

Jahren danach. Eine Zeit, noch von Ruinen geprägt, in der eine Brezel 5

Pfennig gekostet hat. Der Bogen der Texte reicht bis in die neuere Zeit in

seiner zweiten Heimat Finnland. Nicht nur für Schwaben!







Galerie Interart



Rosenstraße 37



70182 Stuttgart



http://www.interart-stuttgart.de <http://www.interart-stuttgart.de>



Tel. 0711 649 32 86