EINS Ausstellung der Dozenten des Photocentrums

16. November 2016

"EINS"



VERNISSAGE DER AUSSTELLUNG

MITTWOCH, den 23. NOVEMBER 2016, um 19.00 UHR

24. NOVEMBER BIS 30. NOVEMBER 2016, MO-FR 14-20 UHR, SA-SO 12-22 UHR



SO 27.11.2016, 16 UHR FÜHRUNG DURCH DIE

AUSSTELLUNG MIT DEN TEILNEHMENDEN KÜNSTLERN

PROJEKTRAUM DES KUNSTQUARTIERS BETHANIEN,

MARIANNENPLATZ 2, 10997 BERLIN-KREUZBERG



30 Jahre nach dem Ende der legendären Berliner

Werkstatt für Photographie an der VHS Kreuzberg,

präsentieren die Dozent*Innen am Photocentrum der

heutigen Gilberto Bosques Volkshochschule

Friedrichshain-Kreuzberg, erstmals eine

gemeinsame Ausstellung. Waren

Gruppenausstellungen von Dozenten und Schülern in

den Zeiten der Werkstatt für Photographie noch

die Regel, hat es nun 30 Jahre gedauert, bis die

Dozent*Innen der VHS eine erste eigene Schau für

ein breites Publikum konzipiert haben.



Soweit die einzelnen Ansätze konzeptuell auch

divergieren, verbindet alle Dozent*Innen ein

historisches, pädagogisches und künstlerisch

geprägtes Interesse an Fotografie, mit dem sie

den Fachbereich Fotografie der Gilberto Bosques

Volkshochschule Friedrichshain-Kreuzberg heute zu

einem der größten Anbieter für künstlerische

Fotografie bundesweit gemacht haben. Aus dem

einstigen, eher dogmatisch konzipierten

Lehrangebot der Werkstatt ist heute ein breit

gefächertes Curriculum entstanden. Neben

fotografischem Journalismus, Dokumentarismus,

experimentellem Konzeptualimus hält es auch

vielfältige subjektive künstlerische Ansätze

bereit. Alle diese Ansätze werden in der

Ausstellung gezeigt.



Im Hinblick auf das 30- bzw. 40-jährige Jubiläum

der Werkstatt für Photographie, die parallel im

November 2016 mit drei Ausstellungen in der C | O

Berlin, dem Folkwang-Museum in Essen und dem

Sprengel-Museum in Hannover gewürdigt wird, zeigt

diese Ausstellung die künstlerischen

Weiterentwicklungen seit dem Ende der Werkstatt,

die erstmals nicht aus der Perspektive der

Teilnehmer*Innen, sondern aus dem künstlerischen

Schaffen der Dozent*Innen zu sehen sind: EINS!



ERIKA BABATZ, Ein Leben nach irgendeinem Tod,

EBBA DANGSCHAT, Sur, KLAUS W. EISENLOHR, Praças

do Sul do Brasil, PETER FISCHER-PIEL,

Streetphotography revisted AKI GÜLDNER, Costa Del

Morte / Cycles, SIBYLLE HOFFMANN, Garten der

Frauen ANN-CHRISTINE JANSSON, 60 Plus - Ein

Gesicht geben, THOMAS MICHALAK, Der Garten,

Covered, SUSAN PAUFLER, Botanische Notizen,

OLIVER S. SCHOLTEN, Dystopia.



Link:

https://exhibit.photocentrum.de/eins/ausstellung/



