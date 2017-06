Erinnerung: 29.4., radioSCHAUen 30: Indische Musik

Herzliche Einladung

zur 30. Ausgabe von "radioSCHAUen" im Freien Radio fuer Stuttgart am

29.April 2017.

Radio live! Mit Publikum!

Samstag, 29. April 2017 19:00 Uhr



radioSCHAUen 30 - Ihre Ohren werden Augen machen!

Live-Sendung im Foyer des FRS und On Air auf 99.2:



Tabla und Saranghi - Indische Musik



Ein Konzert mit authentischer indischer Musik, vorgetragen von Rafiq

Ahmed aus Mumbai (Saranghi) und Saibal Chatterjee aus Kolkata (Tabla),

die mit großer musikalischer Virtuositaet und Ausdruckskraft Ragas und

traditionelle indische Lieder darbieten. Die Saranghi ist das

bedeutendste und aelteste indische Streich- und Saiteninstrument. Kaum

ein anderes Instrument vermag so »unwirkliche« Klaenge zu erzeugen. Der

extrem hohe Obertonreichtum, die klangreiche Tragweite im Pianissimo und

die feine Melancholie in der Klangfarbe regen die Phantasie des

Zuhoerers an. Tabla, die nordindische Trommel, steht gleichberechtigt

neben dem Hauptinstrument und wirkt weit ueber die Begleitfunktion hinaus.



Publikum erwuenscht! Eintritt frei!

Einlass 18.30 Uhr



Freies Radio fuer Stuttgart

Stoeckachstr. 16a, 1. Stock

Eingang in der Heinrich-Baumann-Str.



http://www.radioschauen.freies-radio.de



Mit freundlicher Unterstuetzung der Buergerstiftung Stuttgart



Freies Radio fuer Stuttgart

Oliver Herrmann

Oeffentlichkeitsarbeit



Antenne 99.2|Kabel Stuttgart 102.1

Livestream http://www.freies-radio.de



http://www.facebook.com/FRS99.2

http://www.twitter.com/FrsRadio