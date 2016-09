Erinnerung Ausschreibung Atelierstipendium Nürtingen 2017 - 2018 - Bewerbungsschluss ist der 04 .09.16

Von Kunstverein Nürtingen am 29. August 2016 um 15:46

Ausschreibung Atelierstipendium Nürtingen 2017 - 2018



Die Stadt Nürtingen schreibt in Kooperation mit dem Kunstverein Nürtingen e.V. und der Freien Kunstakademie Nürtingen ein Atelierstipendium zur kostenlosen Nutzung eines Ateliers aus. Das Atelierstipendium ist als Werkaufenthalt zu verstehen und soll einen nachhaltigen Beitrag für die künstlerische Biografie leisten.

Es wird erwartet, dass der/die Preisträger/in während des Stipendiums in Nürtingen eine dem Aufenthalt in Nürtingen inhaltlich oder zeitlich zugehörige Werkgruppe erarbeitet.

Bewerben können sich professionell arbeitende bildende Künstlerinnen und Künstler mit Wohnsitz in den Landkreisen der Kulturregion Stuttgart, die nicht mehr in der Ausbildung sind und im Stipendiaten-Atelier regelmäßig arbeiten möchten.



Für die Bewerbung ist eine Beschreibung der künstlerischen Biografie der Bewerberin/ des Bewerbers einzureichen, sowie Belege der künstlerischen Arbeit. (Fotos, Kataloge, Presse, CD-ROMs etc.. Keine Originale!) Außerdem wird eine Skizzierung des Arbeitsvorhabens für die Zeit im Stipendiaten-Atelier erbeten. Diese sollte eine Vorstellung vermitteln können, welcher Art der künstlerische Ansatz für die Zeit in Nürtingen sein könnte. (max. 1 A4 Seite)



Das Stipendium ist auf 2 Jahre befristet und beginnt zum 01.01.17.



Zum Abschluss erhält der/die Stipendiat/-in im November 2018 im Kunstverein Nürtingen e.V. eine Ausstellung mit Katalog, in dem sein/ihr während des Atelierstipendiums erarbeitetes Werk öffentlich gemacht wird.

Die Jury besteht aus Mitgliedern des Kunstausschusses der Stadt Nürtingen und jeweils zwei Vertretern des Kunstvereins Nürtingen und der Freien Kunstakademie Nürtingen. Die Entscheidung der Jury wird dem Kultur- Schul- und Sozialausschusses des Gemeinderats der Stadt Nürtingen abschließend zur Bestätigung vorgelegt. Die Bewerbung hat schriftlich zu erfolgen.



Bewerbungsschluss ist der 04.09.16



Bewerbungsunterlagen können unter http://www.nuertingen.de heruntergeladen werden oder angefordert werden bei:

Stadt Nürtingen



- Kulturamt -



Frickenhäuser Str. 3



72622 Nürtingen



Tel.: 07022/ 75-347



Fax.: 07022/ 75-586







Kunstverein Nürtingen e.V.

Michael Gompf

1. Vorsitzender

Postfach 1475

72604 Nürtingen

07022 - 41247

Fax - 241140

info kunstverein-nuertingen de

http://www.kunstverein-nuertingen.de