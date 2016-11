Exhibition: Richard Haizmann Museum Niebüll Museum für moderne Kunst

Von Abi am 24. November 2016 um 16:05

Liebe Freunde der Kunst,



am Freitag, 02.12.2016 um 20:00 Uhr eröffnen wir die Ausstellung

im Richard Haizmann Museum



ABI SHEK

Tierbilder. Holzschnitte und Zeichnungen





Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch!





EinfuÌhrung: Dr. Uwe Haupenthal

Leiter des Richard Haizmann Museums Niebüll





Dauer der Ausstellung: 02.12.2016 bis 14.01.2017



Richard Haizmann Museum

Rathausplatz 2

25899 Niebüll

D

04661 1010

http://www.haizmann-museum.de





Eintritt frei

Ãffnungszeiten:

Di â Fr 11 â 16:30 Uhr

Sa 11 â 13 Uhr

Sonn- und Feiertage 14 â 17 Uhr

Heiligabend, Weihnachten,

Silvester und Neujahr geschlossen













Dear Art Lovers



We will open an exhibition

on Friday 02.12. 2016 at 20:00

in the Richard-Haizmann Museum for modern art, Niebüll



Abi Shek

Tierbilder, Holzschnitte und Zeichnungen



We would be delighted if you would accept our invitation.



Lead in: Dr. Uwe Haupenthal

director of the museum





The exhibition will open from 02.12.2016 till 14.01.2017





Richard Haizmann Museum

Rathausplatz 2

25899 Niebüll

D

04661 1010

http://www.haizmann-museum.de





Opening times:

Tue â Fri 11:00 â16:30

Sat 11:00 â 13:00

Sun 14:00 â 17:00



×××× × ×תער××× ×× ××××× ×צפ×× ×ר×× ××

×׳׳ש ×××



Abi Shek,

Obernitzstr. 6,

70190 Stuttgart, Germany

tel:(49)0711/267549

E-mail : abi abishek de

homepage : http://www.abishek.de

homepage: http://www.abishek.org