Liebe Freunde der Kunst,



am Sonntag, den 7. Mai 2017, um 11.15 Uhr

eröffnen wir die Ausstellung

im Hans-Thoma-Kunstmuseum



âABI SHEK Holzschnitte"





Wir laden Sie herzlich dazu ein und freuen uns auf Ihren Besuch!

BegrüÃung Rolf Schmidt, Bürgermeister

Einführung Katja Ritter





Musikalische Umrahmung



Ursula Wäschle-Weiger und Berthold Weiger



Ausstellungsdauer: 7.5.2017 bis 23.7.2017









Hans-Thoma-Kunstmuseum



Innerlehen, Rathausstr. 18



79872 Bernau im Schwarzwald



Telefon 07675 160040,





http://www.hans-thoma-museum.de <http://www.hans-thoma-museum.de/>



Ãffnungszeiten:

Mi - Fr 10.30. - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr



Sa, So & Feiertag 11.30 - 17.00 Uhr

















Dear Art Lovers



We will open an exhibition

on Sunday 07. May 2017 at 11:15

in Hans-Thoma-Kunstmuseum



âABI SHEK Holzschnitte"



We would be delighted if you would accept our invitation.Ö¿



Welcome: Rolf Schmidt, mayor

Introduction: Katja Ritter,



The exhibition will open from 7.5.2017 till 23.7.2017





Hans-Thoma-Kunstmuseum



Innerlehen, Rathausstr. 18



79872 Bernau im Schwarzwald



Telefon 07675 160040,



http://www.hans-thoma-museum.de <http://www.hans-thoma-museum.de/>





Opening times:

Wed - Fr 10.30. - 12.00 & 14.00 - 17.00

Sa, Su & 11.30 - 17.00

http://www.hans-thoma-museum.de <http://www.hans-thoma-museum.de/>





×××× × ×תער××× × â××¨× ×

××ער ×ש××ר - ש××רצ××××

×׳׳ש ×××







Abi Shek,

Obernitzstr. 6,

70190 Stuttgart, Germany

tel:(49)0711/267549

E-mail : abi abishek de <mailto:abi abishek de>

homepage : http://www.abishek.de <http://www.abishek.de/>