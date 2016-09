Exhibition: Vernissage Kunst in der Region, Galerie der Stadt Wendlingen

Liebe Freunde der Kunst,



am Mittwoch, 21.09.2016 um 19.30 Uhr eröffnen wir die Ausstellung

in der Galerie der Stadt Wendlingen am Neckar



Kunst in der Region

Kirchheim unter Teck, Nürtingen, Wendlingen



Antje Fischer

Frauke Schlitz

Abi Shek



Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch!



BegruÌÃung: Steffen Weigel, BuÌrgermeister

EinfuÌhrung: Albrecht Weckmann

Musikalische Umrahmung: Peter Schönfeld, Bass



Dauer der Ausstellung: 22. September bis 06.November 2016



Galerie der Stadt Wendlingen am Neckar -

WeberstraÃe 2 -

73240 Wendlingen/Neckar -

Telefon (07024) 55458

http://www.galerie-wendlingen.de



Ãffnungszeiten:

Mi â Sa 15 â18 Uhr

So 11 â 18 Uhr













Dear Art Lovers



We will open an exhibition

on Wednesday 21.09. 2016 at 19:30

in the Galerie der Stadt Wendlingen am Neckar



Kunst in der Region

Kirchheim unter Teck, Nürtingen, Wendlingen



Antje Fischer

Frauke Schlitz

Abi Shek





We would be delighted if you would accept our invitation.



Greetings: Steffen Weigel, Mayor

Lead in: Albrecht Weckmann

Music: Peter Schönfeld



The exhibition will open from 22. september till 06. november

Opening times:

We â Fr 15 â18 Uhr

So 11 â 18 Uhr



Galerie der Stadt Wendlingen am Neckar -

WeberstraÃe 2 -

73240 Wendlingen/Neckar -

Telefon (07024) 55458

http://www.galerie-wendlingen.de



×××× × ×תער××× × ××רצ××ר×

×׳׳ש ×××





