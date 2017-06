Fernsehen heute...

Von Sigrun Köhler am 31. Mai 2017 um 12:58

Liebe Freunde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,



bitte empfehlen Sie diesen FilmIhrem riesigen Bekanntenkreis und Ihren Eltern,und verbringen Sie 84 lehrreiche und unterhaltsame Minutenmit einer scheuen Schriftstellerin:





WER HAT ANGST VOR SIBYLLE BERG

Heute, 31. Mai 2017 um 23:30 im SWR Fernsehen



Anschauen und eigene Meinung bilden:

"This Film makes very happy" FASZ

"Die Banalität des Bösen, einmal anders" Katholischer Filmdienst

"Das Portrait einer sensiblen, genialen, ehrlichen Frau" Allegra

"Über ihr eigenes Beziehungs- oder Sexleben erfährt man in diesem Film allerdings fast nichts. " Welt



"warmherzig und witzig, voll ruppigem Charme." LIFT Stuttgart

"nicht eine intelligente Frage gestellt" Berliner Morgenpost

"Beiläufiges Berg-Fest" Movieselection





Wer nicht nachts gucken kann: Der Film ist bis 7. Juni online in der MEDIATHEK:

https://swrmediathek.de/player.htm?show=69484f00-446d-11e7-9fa5-005056a12b4c





Herzlich grüßenBöller und Brot



Böller und Brot Filderstrasse 34 D-70180 Stuttgart Tel.: 0711 6403590 http://www.boeller-und-brot.de

http://www.sibylle-berg-film.de + + + http://www.wheresthebeer.de + + + http://www.alarm-am-hauptbahnhof.de + + + http://www.schotter-wie-heu.de