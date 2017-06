Filmpremiere BEUYS ++ Freitag, 12.5., 20.15 Uhr, Delphi

Von Milena Franziska Schaeufele am 25. April 2017 um 14:02

BEUYS, Filmpremiere mit



Regisseur Andres Veiel



Freitag, 12. Mai, 20.15 Uhr



Delphi Arthaus Kino



Tuebinger Strasse 6



70178 Stuttgart



http://www.arthaus-kino.de



Telefonische Kartenreservierung ueber 0711 29 24 95



Kassenoeffnung taeglich von circa 15.30 bis 21.00 Uhr



Zum Geburtstag von Joseph Beuys (*1921) findet die Premiere des Films

BEUYS mit Sektempfang in Anwesenheit von Regisseur Andres Veiel statt.



http://beuys-der-film.de/



https://http://www.facebook.com/events/756339734515650/



Beuys. Der Mann mit dem Hut, dem Filz und der Fettecke. 30 Jahre nach

seinem Tod erscheint er uns als Visionaer, der seiner Zeit voraus war.

Geduldig versuchte er schon damals zu erklaeren, dass Geld keine Ware

sein darf. Er wusste, dass der Geldhandel die Demokratie unterwandern

wuerde. Doch mehr als das. Beuys boxt, parliert, doziert und erklaert

dem toten Hasen die Kunst. Wollen Sie eine Revolution ohne Lachen

machen? fragt er – und lacht. Sein erweiterter Kunstbegriff fuehrte ihn

mitten in den Kern auch heute relevanter gesellschaftlicher Debatten.



»Ich bin gar kein Kuenstler. Es sei denn unter der Voraussetzung, dass

wir uns alle als Kuenstler verstehen, dann bin ich wieder dabei. Sonst

nicht.«



Regisseur Andres Veiel und seine Editoren Stephan Krumbiegel und Olaf

Voigtlaender zeichnen in ihrer furiosen, klugen Collage unzaehliger,

oftmals bisher unerschlossener Bild- und Tondokumente das Zeitdokument

eines einzigartigen Menschen und Kuenstlers, der in seiner rastlosen

Kreativitaet Grenzen sprengte. BEUYS ist kein klassisches Portraet,

sondern eine intime Betrachtung des Menschen, seiner Kunst und seiner

Ideenraeume, provozierend und verblueffend gegenwaertig.



---------------------------

Milena Franziska Schaeufele



SAMMLUNG FROEHLICH

Kohlhammerstr. 20

70771 Leinfelden -

Echterdingen

+ 49 (0)711 753944