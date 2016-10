Filmprogramm am Dienstag!

Von GEDOK am 27. Oktober 2016 um 17:33

Filmprogramm



Stadt, Land, Fluss



Dienstag, 01.11.2016, um 20.00 Uhr



GEDOK-Galerie







Der erste Teil der Trilogie Stadt, Land, Fluss widmete sich dem Thema

„Stadt“ und bestand aus einem Filmprogramm, das an eine Ausstellung von

Exponaten, die eng mit den gezeigten Bewegtbildern zusammenhängen, gekoppelt

war. Der zweite Teil, „Land“, indem Film- und Videoperformances sowie

Installationen präsentiert wurden, nahm die Bewegung „von der

Projektionsfläche in den Raum“ wieder auf.







Der finale Teil der Trilogie mit dem Titel „Fluss“ fokussiert das Thema

„Fluss“ als Denkfigur an. Im 16mm-Film „OK OK. Der moderne Tanz“ (1980) von

Heiner Mühlenbrock und Christoph Dreher fließen Landschaften, Mülldeponien,

Gesellschaftskritik und No-Wave ineinander, Grenzen zwischen Musik und Film

zerfließen und Unterbrechungen auf der Ton- und Bildspur stören den Fluss

der Bilder. Darüber hält der Kurator Florian Härle einen Kurzvortrag und im

Anschluss an den Film wird es ein Künstlergespräch mit dem Filmemacher

Christoph Dreher geben.







Kuratiert von Florian Härle.



Gefördert durch das Land Baden-Württemberg.







