Forum für künstlerischen Austausch // "Flux Us Now". Ein Film von Dorothee Richt er und Ronald Kolb.

Von GEDOK am 11. Mai 2017 um 16:40

----------------------------------------------------------------------------

-------------



HERZLICHE EINLADUNG



----------------------------------------------------------------------------

--------------







Workshop



Forum für künstlerischen Austausch



Dienstag, 16.05.2017, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie







Das Forum für künstlerischen Austausch bietet eine Plattform für bildende

Künstlerinnen und Künstler, sowohl eigene Arbeiten, Mappen, Ideen und

Konzepte vorstellen zu können als auch Einblick in die Praxis anderer

Künstler mit ihren Arbeiten und Vorgehensweisen zu bekommen. Es bietet die

Möglichkeit, Rückmeldung über die eigene Arbeit zu erhalten und mit anderen

in einen Dialog zu treten. Auch aktuelle Themen und Fragen rund ums

Künstlertum werden diskutiert. In kontinuierlichen Treffen kann die

Entwicklung der jeweiligen Projekte verfolgt werden, Interessierte können

aber auch jederzeit einsteigen.



Das Forum wird von der Künstlerin Ingrid Schütz moderiert







Info: Ingrid Schütz, Tel 0711/674 98 04







----------------------------------------------------------------------------

--------------







Zu Gast & Screening



“Flux Us Now”. Ein Film von Dorothee Richter und Ronald Kolb.



Mittwoch, 17.05.2017, um 19.00 Uhr



GEDOK-Galerie







Was ist Fluxus, wer ist Fluxus, wann und wo war Fluxus? Kaum eine andere

Kunstbewegung ist so schwer zu definieren. In 11 Kapiteln versucht der Film,

dem Phänomen Fluxus auf den Grund zu gehen. Einige dieser Kapitel werden an

diesem Abend gezeigt. Grundlage für den Film sind die Recherchen im Zuge der

Doktorarbeit von Dorothee Richter: „Fluxus. Kunst gleich Leben? Mythen um

Autorschaft, Produktion, Geschlecht und Gemeinschaft“.







Im Anschluss wird Ronald Kolb Einblicke geben in die Arbeitsweise, die

Forschungen, das Entstehen des Films.











----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------



GEDOK Stuttgart e.V.



Hölderlinstraße 17 - 70174 Stuttgart - FON 0711/ 29 78 12 -



gedok gedok-stuttgart de - <http://www.gedok-stuttgart.de>

http://www.gedok-stuttgart.de



Bürozeiten: mittwochs 9:30-13 Uhr und donnerstags 15-18 Uhr