Forum GEDOK

Von Ingrid Schütz am 13. September 2016 um 12:53





Workshop mit Ingrid Schütz



Forum für künstlerischen Austausch

Dienstag, 20.9.2016, um 19.30 Uhr

GEDOK-Galerie, Hölderlinstr. 17, 70174 Stuttgart, Tel. 0711/29 78 12



Das Forum für künstlerischen Austausch bietet eine Plattform für bildende Künstlerinnen und Künstler, sowohl eigene Arbeiten, Mappen, Ideen und Konzepte vorstellen zu können als auch Einblick in die Praxis anderer Künstler mit ihren Arbeiten und Vorgehensweisen zu bekommen. Es bietet die Möglichkeit, Rückmeldung über die eigene Arbeit zu erhalten und mit anderen in einen Dialog zu treten. Auch aktuelle Themen und Fragen rund ums Künstlertum werden diskutiert. In kontinuierlichen Treffen kann die Entwicklung der jeweiligen Projekte verfolgt werden, Interessierte können aber auch jederzeit einsteigen. Das Forum wird von der Künstlerin Ingrid Schütz moderiert.



Info: Ingrid Schütz, mobil 0173 312 77 74 oder ischtz aol com