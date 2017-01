Forum // Hin&zurück- Berichte aus den Partnerstädten

Von GEDOK am 19. Januar 2017 um 16:01

HERZLICHE EINLADUNG



Workshop



Forum für künstlerischen Austausch



Dienstag, 24.01.2017, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie







Das Forum für künstlerischen Austausch bietet eine Plattform für bildende

Künstlerinnen und Künstler, sowohl eigene Arbeiten, Mappen, Ideen und

Konzepte vorstellen zu können als auch Einblick in die Praxis anderer

Künstler mit ihren Arbeiten und Vorgehensweisen zu bekommen. Es bietet die

Möglichkeit, Rückmeldung über die eigene Arbeit zu erhalten und mit anderen

in einen Dialog zu treten. Auch aktuelle Themen und Fragen rund ums

Künstlertum werden diskutiert. In kontinuierlichen Treffen kann die

Entwicklung der jeweiligen Projekte verfolgt werden, Interessierte können

aber auch jederzeit einsteigen.



Das Forum wird von der Künstlerin Ingrid Schütz moderiert







Info: Ingrid Schütz, Tel 0711/674 98 04







Vortragsabend



Hin und zurück - Berichte aus den Partnerstädten



Mittwoch, 25.01.2017, um 19.00 Uhr



GEDOK-Galerie







Seit 2011 unterhält die GEDOK Stuttgart (in Kooperation mit der Stadt) einen

regen Austausch mit den Partnerstädten Stuttgarts: Straßburg, Brünn, Lodz,

St. Louis. Künstlerinnen von dort reisen nach hier, Künstlerinnen von hier

nach dort. Jede von ihnen nutzt diese kreative Auszeit auf ganz eigene Art

und Weise, aber immer mit neuen Eindrücken, Ideen, Vorstellungen im Gepäck.



An diesem Abend haben wir einige der Stipendiatinnen und Stipendiaten

eingeladen, um von ihrem Aufenthalt zu berichten: Von den ganz banalen

Unwägbarkeiten, den künstlerischen Geistesblitzen, den Momenten von

Einsamkeit und Freiheit, den Annäherungen, Glücksmomenten und anhaltenden

Erfahrungswerten.







Beteiligte Künstlerinnen: Julia Wenz, Eva Schmeckenbecher, Elke Lehmann,

Anja Klafki u.a.







