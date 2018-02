FREITAG 02. Februar, 19 Uhr PIRATING PRESENCE Kunstverein Pforzheim im Reuchlinhaus

Von Bettina Schönfelder am 01. Februar 2018 um 16:20

Herzliche Einladung!



PIRATING PRESENCE



Margret Eicher

Adi Hösle

Isabel Kerkermeier

Stefan Römer

Heidi Sill

Susanne Wehr

Toni Wirthmüller



2. Februar, 19 Uhr

Kunstverein Pforzheim im Reuchlinhaus





Die Ausstellung „Pirating Presence“ stellt sieben künstlerische Positionen vor, die für ihre Werke den Gestus einer Inbesitznahme bereits vorhandener Bilder aus unterschiedlichen Medien einsetzen. Mittels künstlerischer Methoden sammeln, dekonstruieren und redefinieren sie das Gefundene. Dabei bewegen sie sich zugleich rezipierend und produzierend im Kosmos analoger und digitaler Bilder. Die ausgestellten Arbeiten offenbaren beunruhigende, tiefgehende Fragen nach der Zugänglichkeit und Verfügbarkeit des Visuellen, das in einem dekonstruktivistischen Sinn zerlegt und neu formiert wird. Die Verfahren umfassen im Einzelnen die Umsetzung in Tapisserien (Eicher), die Bilderforschung mittels fotogenetischer Codes (Hösle), die konstruktive überformung von Werbeplanen (Kerkermeier), die Decollage-Montage von Fotografie und Experimentalfilm (Römer), dechiffrierende Collagen (Sill), künstlerische Analysen privater Fotografie (Wehr) und die Transformation in textile Medien (Wirthmüller).



Zur Ausstellungseröffnung sprechen Dr. Ana Kugli (Vorstand des Kunstvereins Pforzheim) und Dr. Sebastian Baden (Kurator für zeitgenössische Kunst, Kunsthalle Mannheim) Die Künstlerinnen und Künstler sind anwesend.





kunstverein pforzheim im reuchlinhaus

jahnstr. 42

75173 pforzheim

tel 07231.21525



http://www.kunstvereinpforzheim.de