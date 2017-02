Freitag, 10. Februar 2017, 19.00 Uhr Oberwelt: Rupture and Flow, Simone Lanzenstiel, Heidi Sill, Prapatti Starke

wir laden herzlich ein zur Eröffnung der Ausstellung



Rupture and Flow



von



Simone Lanzenstiel, Heidi Sill und Prapatti Starke



Freitag, 10. Februar 2017, 19.00 Uhr

Oberwelt e.V. Reinsburgstr. 93 Stuttgart http://www.oberwelt.de



Besichtigung der Ausstellung bis 4. März 2017

Mo. 21.30 bis 24.00 Uhr u.n.V. unter Tel.0711-6550062 oder 650067



Die vor Ort entwickelte Wandmalerei und Installation von Simone

Lanzenstiel legt Markierungen und farbige Spuren und breitet sich in den

Raum hin aus, wo sie auf die Figuren von

Prapatti Starke trifft. Kleine, groteske Zwitterwesen, die ihre

Körperlichkeit auf eigene Weise behaupten.

Dem gegenüber stehen die fragmentierten Darstellungen von Körpern in den

Collagen von Heidi Sill, die in ein auf die Wand übergreifendes

Liniengeflecht eingebunden sind.



Wandmalerei, Zeichnung, Collage und Skulptur bilden ein mal mehr, mal

weniger zartes Geflecht: die einzelnen Arbeiten verbinden sich zu einer

Szenerie, die sich bei der Bewegung durch den Raum sukzessive entfaltet.

Ein Raum des Spiels, das unendlich weitergetrieben werden kann. Es

erschließen sich immer neue Verbindungen, Beziehungen und

Wechselwirkungen, aber auch Brüche und Widersprüche.



Alle drei Künstlerinnen suchen den Riss in der Oberfläche, den

Zwischenraum, der sich an der Bruchstelle öffnet. Provisorium und

Brüchigkeit im Urbanen Raum sind Inspiration für Simone Lanzenstiels aus

einfachen, alltäglichen Materialien wie zufällig entstandenen,

raumgreifenden Ensembles. Auch die Zeichnungen von Heidi Sill gewinnen

ihre Lebendigkeit aus der Abweichung, der Unregelmässigkeit, der die

immer gleiche Bewegung wiederholenden, zeichnenden Hand. Für ihre

Collagen zerreisst oder zerschneidet sie Material aus Modezeitschriften

und unterminiert die Makellosigkeit der inszenierten Gesichter, befreit

sie aus ihrer Konformität und macht sie so zu verletzbaren Individuen.

Nackt und kindlich-triebhaft stehen dazwischen die Figuren von Prapatti

S. Starke. Geboren aus dem Widerstreit zwischen Anpassung und Autonomie,

zwischen gesellschaftlichen Normen und individuellen Bestrebungen

verkörpern sie die Kraft der Wandlung und Entwicklung.