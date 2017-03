Freitag, 10. März, 19:00 Uhr Depot Oberwelt: Ina Schneider: Material in Bewegung

Von Oberwelt am 04. Mrz 2017 um 11:44

Liebe betacity, lieber Verteiler,



wir laden herzlich ein zur Eröffnung der Ausstellung



Material in Bewegung: Depot Oberwelt



von Ina Schneider



Eröffnung Freitag, 10. März 2017, 19.00 Uhr



Oberwelt e.V. Reinsburgstr. 93 Stuttgart



Ausstellung/Depot geöffnet samstags von 17-19 Uhr

Montag von 21.30 - 24.00 Uhr

Donnerstag von 17 bis 21 Uhr (im Rahmen von Linie West)

sowie nach Vereinbarung: Tel. 0711/297178

oder material-in-bewegung oberwelt de



Ina Schneider transferiert einen seit Jahren in ihrer Werkstatt

gelagerten Materialfundus sowie damit zusammenhängende Dokumentationen

in die Oberwelt.



Materialien, mit denen sie jahrzehntelang gearbeitet hat. Besucher

sollen anhand des weiten Spektrums der gezeigten Objekte zum Nachdenken

angeregt werden über Wert und Wichtigkeit von Waren in einer Gegenwart,

die von den Gegensätzen Überfluss und Verknappung geprägt ist.



Das Konzept der einwöchigen Ausstellung sieht eine starke Einbindung der

Besucher vor. So sollen diese auch die Möglichkeiten haben, bei

Interesse Materialien mitzunehmen und nach eigener Einschätzung diesen

Wert beizumessen, sprich selbst zu entscheiden, ob sie diese

eintauschen, mit einer Spende versehen oder sich schenken lassen möchten.



Die in der Ausstellung aufgebauten Materialien gehen auf einen Zeitraum

von über sechzig Jahren zurück. Es handelt sich um einen

Materialnachlass, der die Familiengeschichte der Künstlerin mit Themen

wie Mode, Bekleidung, Schmuck und Accessoires verknüpft. Er erzählt von

mehreren Jahrzehnten Entwicklung und Herstellung von immer mit der Zeit

gehenden Produkten. Dieser Nachlass ist entstanden, gewachsen und wurde

nicht gezielt gesammelt.

Seit mehreren Jahrzehnten prägt er Raum, birgt Geschichten, Entwicklung,

Emotionen.

Fragen, denen sich auch die Ausstellungsbesucher stellen dürfen, drehen

sich um die Polarität zwischen Material als Ballast oder

Inspirationsquelle, sowie der Fragen nach Werten: Welcher Wert wird

einem Objekt zugemessen und warum? Was ist wertvoll oder wertlos? Wie

verändern sich Werte, wenn die Dinge nicht mehr gebraucht werden?

Welchen Einfluss hat dabei der materielle oder emotionale Aspekt?

Im Fall dieser aktuellen Ausstellung geht es also weniger um fertige

Objekte und Arbeiten, als um das Material, aus dem sie bestehen können.

Dahinter steckt der Gedanke des Potentials und der Transformation, oder

auch nur der Verwertung. Denkprozesse können in Gang kommen, wie man

Ideen entwickelt und umsetzt. Auch Wünsche und Projektionen spielen

dabei eine Rolle wie: Noch etwas aus dem Material machen wollen, das

Vorhandene, Ruhende zu neuem Leben erwecken wollen. Oder: Die eigene

Haltung zu entdecken zur Wertigkeit von vorhandenen Dingen. In der

Oberwelt können sich daher für Besucher dieser Ausstellung verschiedene

Handlungsstränge und Interaktionen entwickeln, in einem sehr dehnbaren

Raum des Gebens und Nehmens.