Freitag, 16. Februar 19:00 Uhr Oberwelt: Minyoung Paik: The Flyer disappeared after the exhibition

Von Peter Haury am 10. Februar 2018 um 11:37

http://www.oberwelt.de/projects/2018/MinyoungPaik.htm



Im Herbst vergangenen Jahres wurde nach einer Ausstellung in Berlin

Minyoung Paiks wichtige Arbeit „Flyer“ von Mitarbeitern eines

Transportunternehmens gestohlen. Aufnahmen einer Ãœberwachungskamera

zeigen den unscheinbaren Abtransport.

Die Arbeiten der Installation sind trotz Polizei und Anzeige bis heute

nicht gefunden worden.

Dieser Rückschlag war für die Künstlerin nicht der erste Anlass

Urheberschaft von Ideen und Inhaberschaft von Kunst zum Thema zu machen.

2016 fand sie sich in einem Rechtsstreit wieder, bei der ein

südkoreanischer Künstler in nicht unerheblichen Maßstab Arbeiten von ihr

kopierte und als seine eigenen ausgab.

Die Arbeiten der Ausstellung „The flyer disappeared after the

exhibition“ sind direkte Folge dieser aufreibenden Vorfälle und deren

anstrengender künstlerischer Aufarbeitung.

Die Antwort auf die Frage wo Paiks Ideen herkommen ist somit einerseits

die, dass sie manchmal das Ergebnis eines bedauerlich schiefen

„Tausches“ sind. Entwendung von Ideen im ungefragten „Tausch“ für Neue.

So zeigt Paik in dieser Ausstellung unter anderem eine gedoppelte

Unterlassungserklärung in Marmor gemeißelt, und das Filmmaterial der

Ãœberwachungskamera in Berlin ziert nun die Einladungskarte.

Andererseits zeigt sie aber, dass ihre Kunst diesen „Tausch“ in gewisser

Weise oft auch vollzieht. Beispielsweise in den Fotoarbeiten, die

verzerrte Ansichten von Ausstellungen der Staatsgalerie Stuttgart

zeigen. Oder in den Postkarten die Teil der Installation „Flyer“ waren,

die zeigten nämlich Werke anderer Künstler.

Die frühesten Arbeiten Paiks waren Readymades, schon vorhandene Dinge

modifiziert und in neue unerwartete manchmal ironische Zusammenhänge

gebracht.

Der nächste Schritt war ihre Readymades mit Abbildungen von vorhandenen

Kunstwerken zu erweitern. So ergaben sich Arbeiten die über diesen

spontan ironischen Charakter hinaus nun auch als Kommentare über den

Kunstmarkt und dessen Mechanismen fungierten.

In dieser Ausstellung hat sich ihre Kunst nochmals intensiviert und

beschreibt nun auch ihre eigene Situation als Mensch und Künstlerin

angekommen im Kunstmarkt, mit all seinen Tücken und seltsamen Widrigkeiten.