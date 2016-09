Freitag, 16. September, 19.00 Uhr Oberwelt: Finissage und Resumee der Gruppenausstellung "Ich w ill so ein Glanz werden, der oben ist – Irmgard Keuns „Das kunstseidene Mädchen“

Von Peter Haury am 13. September 2016 um 18:36

Liebe betacity, lieber Verteiler,



wir laden herzlich ein zur Finissage der Gruppenausstellung



"Ich will so ein Glanz werden, der oben ist â Irmgard Keuns âDas

kunstseidene Mädchenâ



Einige Künstler/innen werden ein statement zu ihrer Arbeit abgeben.



Freitag, 16. 9. 2016, 19:00 Uhr



Oberwelt e.V. Reinsburgstr. 93 Stuttgart



http://www.oberwelt.de



Beteiligte Künstler/innen:



*Pia von Aulock

Sigrid Baumgärtner

U!!i Berg

Jörg Buchmann

Anna Lisa Cardinale

Claudia Dietz

Fanny Dietz

Henry Dosedla

Monika Drach

Karin Eizenhöfer

Karin Förster

Sandra Fritz

Markus Hallstein

Elke Hammelstein

Amy Hany

Peter Haury

Iris Hellriegel

Oliver Herrmann

Susanne Hirche

Ulrike Jacobi

Inge Koch

Ursula Krebs

Nadine Lindenthal

Timo Meyer

Matthias Müller

der muÃikant

Brigitte Neufeldt

Wolfgang Neumann

Klaus Pinter

Gerda Raidt

Susa Ramsthaler

Dirk Reimes

Ellen Rein

Stefanie Reling

Gerlinde Röhm

Maria Grazia Sacchitelli

Kerstin Schaefer

Rüdiger Scheiffele

Ingrid Schütz

Johanna Smiatek

Martina Staudenmayer

Kristine Trabant

Theater tri-bühne

Thomas Ulm

Manfred Unterweger (Undi)

Ute Woracek

Ute Z. Würfel



*

Das kunstseidene Mädchen' ist ein vielschichtiger Roman aus den 30er

Jahren, in dem sich Doris, die Heldin des Romans mit Witz, Biss und

Verzweiflung durchs Leben laviert. Durch ein Berlin, dessen âgoldene

zwanziger Jahreâ nur für wenige glanzvoll waren, durch eine Metropole,

die bald im braunen Sumpf der NS-Zeit versinken soll. Von der damaligen

Kritik wurde das Werk, das zur Neuen Sachlichkeit zählt, einerseits

gefeiert und andererseits als das einer schreibenden Frau mit Humor

misstrauisch beäugt.