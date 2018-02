Freitag, 23. Februar, 19:30 Uhr Oberwelt: Sudabeh Mohafez: Behalte den Flug im Gedächtnis

Von Oberwelt E. V. am 17. Februar 2018 um 12:00

wir laden herzlich ein zur Stuttgarter Premierenlesung des eben

erschienenen neuen Buches

Behalte den Flug im Gedächtnis

von und mit Sudabeh Mohafez

Oberwelt e.V. Reinsburgstr. 93 Stuttgart

<http://www.oberwelt.de/projects/2018/Mohafez.htm>

Freitag, 23. Februar 19:30 Uhr

Wo gehörst du hin? Welche Kultur ist die deine? Auf Fragen wie diese gibt es keine eindeutigen Antworten – schon gar nicht, wenn man wie Sudabeh Mohafez in mehreren Welten zu Hause ist: Wer im Iran aufwächst, die Ferien aber regelmäßig in Deutschland verbringt, wer mit der alltäglichen Gleichzeitigkeit einer Mutter- und einer Vatersprache lebt und vom ersten Tag an die innige Verflechtung dieser Sprach- und Kulturräume verinnerlicht, dem kann jegliche Festlegung in die eine oder andere Richtung nur absurd erscheinen.

Sudabeh Mohafez erzählt in diesen Geschichten vom Verschwinden und der Wiederkehr der Liebe, von Annäherungen über Sprachgrenzen hinweg und von Menschen, über die sonst nur selten und noch seltener so einfühlsam gesprochen wird. Eine unverwechselbare literarische Stimme des Friedens!http://sudabehmohafez.de/stationen

https://http://www.edition-azur.de/buecher/tx_books/behalte-den-flug-im-gedaechtnis-erzaehlungen/

Die Lesung ist auch eine weitere Gelegenheit, die gestern eröffnete Ausstellung der in München lebenden Künstlerin Minyoung Paik "The Flyer disappeared after the exhibition

http://www.oberwelt.de/projects/2018/MinyoungPaik.htm zu sehen.