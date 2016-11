Freitag, 25. November 19:00 Uhr Oberwelt: Alexander Binder: Kristall ohne Liebe

wir laden herzlich ein zur Eröffnung der Ausstellung



Kristall ohne Liebe von Alexander Binder



am Freitag, den 25. November 2016, 19:00 Uhr



Oberwelt e.V. Reinsburgtr. 93 Stuttgart http://www.oberwelt.de



Besichtigung der Ausstellung bis 10. Dezember

Mo. 21.30 bis 24.00 Uhr u.n.V. unter Tel.0711-650067



/„Er brauchte zum Ergötzen seines Geistes wie zur Freude seiner Augen

einige Gemälde, die ihn in eine unbekannte Welt einführen, ihm die

Spuren neuer Ideen enthüllen und sein Nervensystem durch hysterische

Sensationen erschüttern sollten.“/

(Huysmans, J[oris-] K[arl]: Gegen den Strich. Leipzig [o. J.], S. 80-100.)



Ganz im Sinne von Jean Floressas Des Esseintes, dem Protagonisten von

Huysmans 1884 erschienenen Roman, nimmt die Fotoserie „Kristall ohne

Liebe“ den Betrachter mit auf die Reise in eine mystische Parallelwelt.

Mit Hilfe selbstgebauter Kameralinsen, Prismen und Kristalle, fängt sie

dieses Universum voller Kontraste ein: Farbfotografien treffen auf

dichte Schwarzweiss-Arbeiten, Leben, Tod, Makro- und Mikrowelt, das

Erhabene und das Verborgene prallen unvermittelt aufeinander. Die

Einflüsse erstrecken sich von der verschlüsselten Symbolik Odilon Redons

über die Regenbogen-Ästhetik der Hippie-Bewegung bis zu den

psychedelischen Visionen des Krautrocks.



Die Arbeiten entstanden über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren in

Norwegen, Schweden, Großbritannien, der Schweiz und in Deutschland. Zur

Fotoserie ist ein gleichnamiger Bildband bei Tangerine Press (ISBN

978-1-910691-03-8) erschienen.