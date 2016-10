Freitag, 7. Oktober, 19 Uhr Oberwelt: Eröffnung Gerhard Hezel: Heimat/Bilder

Von Oberwelt am 02. Oktober 2016 um 13:48

wir laden herzlich ein zur Eröffnung der Ausstellung



Heimat/Bilder



von Gerhard Hezel



am Freitag, den 7. Oktober 2016 um 19.00 Uhr



Oberwelt e.V. Reinsburgstr. 93 Stuttgart http://www.oberwelt.de



Der Waiblinger Künstler Gerhard Hezel entwickelte in einem

Schaffenszeitraum von über 65 Jahren einen gegenständlichen sachlichen,

am Naturalismus bzw. Hyperrealismus orientierten Malstil an Bildern, die

gleichermaßen mit privaten, regionalen und kunsthistorischen Verweisen

und Symbolen angereichert sind.



Damit hat er sich einen eigenständigen komplexen Bildkosmos geschaffen,

dessen Bildideen oft auf im Atelier zusammengestellten

Material-Assemblagen und Installationen basieren, die ihm als Modelle

dienen.

In der Ausstellung werden erstmals neben den Bildern ausgewählte

Installationen zu sehen sein, ebenso aktuelle Video-Ausschnitte aus

Interviews, in denen sich Hezel zum Inhalt und zur Entstehung der

gezeigten Werke äußert und in seiner unverwechselbaren Sprache seinen

Blickwinkel auf die Wirklichkeit als Maler in regionalem Kontext schildert.

Die Bilder sind sowohl Ergebnis einer gedanklich-künstlerischen

Transformation wie auch eines gestalterischen Prozesses, der ihm nach

wie vor immer neue Lust bereitet sich auszudrücken. Diese gedanklichen

Räume eröffnen sich für ihn ausschließlich über die Kunst.

(/Wolfgang Neumann/)



Eröffnung Freitag, 7. Oktober 2016, 19.00 Uhr



Besichtigung der Ausstellung bis 22. Oktober

Mo. 21.30 bis 24.00 Uhr, So. 11 bis 15.00 Uhr u.n.V. unter Tel.0711-650067

Finissage Samstag, 22. Oktober, 16-18 Uhr