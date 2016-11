Fwd: KVN RUNDGANG OUR MIND am 13.11.2016

Von Kunstverein Neuhausen am 13. November 2016 um 10:00

HERZLICHE EINLADUNG



zum Rundgang durch die Ausstellung



OUR MIND INTO A BREZEL

Neue Sichtweisen auf Tauschmittel, Finanzwelt und Ökonomie



SONNTAG, 13. November 2016, 16.00 Uhr



Rundgang mit Susanne Jakob, künstlerische Leitung KVN

Eintritt frei!



“It turns the mind into a brezel” - ist ein Zitat des ehemaligen

Notenbankers und Professors für internationales Finanzwesen Bernard

Lietaer:
«Die folgenreichste Erfindung der Menschheit ist ebenso

genial wie fatal», sagt der Geldforscher und ehemalige Broker: «(Geld)

ist ein Zaubermittel, das alles bedeutet und doch keinerlei Wert hat.

Es wird aus dem Nichts geschaffen, vermehrt sich exponentiell und

bezieht seinen Wert (...) durch Mangel. Armut garantiert seinen Wert:

Hätten alle genug Geld, hätte es keinen Wert».



Für die Ausstellung «Our Mind into a Brezel» entwickelte der

Kunstverein Neuhausen gemeinsam mit den eingeladenen Künstlern/innen

Projekte, die das veränderte Verhältnis von Arbeit, Leistung und Lohn

kritisch kommentieren, Konzepte zu anderen Ökonomien entwickeln, und

Haltungen des Verzichts, der Verweigerung und der Subversion dem

Phänomen der überdrehten Finanzwelt gegenüberstellen.



PROJEKTE & AKTIONEN

Byung Chul Kim (COR/D), Lucia Dellefant (D), Rainer Ganahl (USA/D/A);

Martina Geiger-Gerlach (D), Leopold Kessler (A/D);

Wermke & Leinkauf (D); Hans Winkler (D/USA); Georg Winter (D) und Anke

Zürn (CH/D).





ARCHIV

Abbie Hoffman (USA), JSG Boggs (USA); Paolo Cirio (USA/I); The KLF (UK);

Hans Winkler, Uwe Jonas & Peter Kees (D); Janice Kerbel (CAN/UK);

Gianni Motti (CH);

Zanny Begg & Oliver Ressler (A), Dread Scott (USA) u.a.





PUBLIKATION

Zur Ausstellung erscheint THE EXECONOMIST - ein projektbezogenes Magazin mit

Beiträgen zu Kunst und Finanzsystem, zu anderen und alternativen

Ökonomien. VP 3,- €



Abb: Black Mask, Wall Street is War Street, 1967 @ Larry Fink



KVN PROJEKTTRAUM

Rupert-Mayer-Kapelle , Rupert-Mayer-Str. 68

70469 NEUHAUSEN/FILDERN kv.neuhausen gmail com

Infos und Anfahrt: http//: kvnneuhausen.wordpress.com



„Our Mind into a Brezel» wird gefördert von der Stiftung Kunstfonds,

Kommune Neuhausen,

Regierungspräsidium Stuttgart und Ministerium für Wissenschaft,

Forschung und Kunst, Baden-Württemberg.