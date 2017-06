Fwd: Performance + Ausstellung Christian Falsnaes

Von Kunstverein Neuhausen am 15. Juni 2017 um 18:37

08. Juli bis 30. Juli 2017



CHRISTIAN FALSNAES

Performance und Ausstellung

Im Rahmen von „ON THE MOVE“ – Ein Reiseprogramm der Kunsthalle

Mannheim wegen Umbau beschlossen



Performance & Ausstellungseröffnung:

Samstag, 8. Juli 2017, 19.30 Uhr



KVN PROJEKTRAUM

Rupert-Mayer-Kapelle, Rupert-Mayer-Str. 68 73765 Neuhausen/Fildern (DE)

kv.neuhausen gmail com M. +49(0)172/5451345

Informationen:http:// kvnneuhausen.wordpress.com

http://www.facebook.com/kunstverein.neuhausen





Am 8. Juli 2017 wird der dänische Performer und Künstler Christian

Falsnaes eine ortsspezifische Ausstellung mit Beteiligung des

Publikums im Projektraum des KV NEUHAUSEN inszenieren.



Christian Falsnaes fordert in seinen partizipativen

Ausstellungsarrangement und Performances das Publikum heraus und

schafft es immer wieder, zu überraschenden Kollektivaktionen zu

verführen. Seine Arbeit ist so angelegt, dass zwischenmenschliche

Interaktionen Fremde zusammenbringen und Hemmschwellen sichtbar

überschritten werden können. Die Veranstaltung ist für den Kunstverein

Neuhausen geplant, der eine ehemalige Jesuitenkirche in der Peripherie

der baden-württembergischen Landeshauptstadt, nahe des Stuttgarter

Flughafens bespielt. Eine adaptierte Version der Ausstellung wird

anschließend (2018) im Neubau der Kunsthalle Mannheim gezeigt.



Christian Falsnaes studierte Philosophie und bildende Kunst in

Kopenhagen und Wien. Seine künstlerische Arbeit involviert

grundsätzlich das Publikum und bewegt sich zwischen kollektiver

Performance und Aktionskunst. Mit Video- und Audioinstallationen

vermittelt er außerdem Handlungsanweisungen für das Publikum im

Ausstellungsraum. Der Künstler nimmt dabei oft selbst die Rolle des

Choreographen und Animateurs ein oder überträgt diese Rolle auf

anwesende BesucherInnen, die dann zu AkteurInnen seiner Kunst werden.

Die mit Skript geplanten, für die Teilnehmenden aber oft überraschend

stattfindenden Performances werden gefilmt und in Videoinstallationen

überführt, d.h. das zusammen mit dem Publikum geschaffene Werk wird

zum wesentlichen Bestandteil der Ausstellung.





In Zusammenarbeit mit Dr. Sebastian Baden (Kunsthalle Mannheim) und

mit freundlicher Unterstützung der Kunsthalle Mannheim

http://www.kunsthalle-mannheim.de/de/kunsthalle-mannheim/kunsthalle-on-the-move