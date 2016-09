Galerie-Assistenz gesucht

Von Sabine Gärttling am 07. September 2016 um 07:28

*GALERIE-ASSISTENZ in Stuttgart*



Die Galerie A®tlantis ist die Nachfolge-Galerie der ehemaligen Galerie

Müller in Stuttgart. In zwei Galerie-Räumen – der Stadt-Galerie und dem

großen Schau-Raum mit Industrie-Charme – werden Klassiker der

zeitgenössischen Kunst gezeigt sowie junge, noch unbekanntere Künstler.

Auch ethnologische Kunst und Design gehören zum Bestand.



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

*ab 01. Oktober 2016 eine/n GALERIE-ASSISTENT/IN* (vorzugsweise Vollzeit)



Gesucht wird ein sympathisches Allround-Talent, das gewissenhaft und

flexibel folgende Aufgaben übernimmt:



Aufgaben:

-Ausstellungsorganisation, Auf- und Abbau

-Ausstellungsbetreuung, Gästeempfang

-Transportabfertigung

-Assistenz der Galerie-Leitung (inkl. allg. Bürotätigkeiten und Botengänge)

-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Verfassen und Versand von

Pressetexten und Newslettern, Betreuung des Presseverteilers, Anzeigen-

Schaltung)

-Pflege der Social Media-Aktivitäten und Homepage

-Verwaltung und Pflege des Galerie-Archivs

-Verwaltung der Datenbank



Voraussetzungen:

-Affinität zur Kunst

-sehr gute MS-Office-Kenntnisse, InDesign-Kenntnisse von Vorteil

-sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie Textsicherheit und ein

guter Schreibstil

-professionelles kommunikatives Auftreten, hohes Maß an Motivation,

Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

-Bereitschaft für gelegentliches Arbeiten in den Abendstunden und am

Wochenende

-strukturiertes und selbstständiges Arbeiten, Organisationstalent und

handwerkliches Geschick

-Führerschein Klasse 3



Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf)

mit frühestmöglichem Arbeitsbeginn und Gehaltsvorstellungen.

Bewerbungen bitte ausschließlich per Email an:

hm galerie-artlantis-stuttgart de <mailto:hm galerie-artlantis-stuttgart de>

Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Galeristin Helga Müller: Telefon

0711-6361781



Angaben zum Unternehmen:

Unternehmen Galerie A®tlantis GmbH

Ansprechpartner Helga Müller

Adresse Senefelderstraße 97

70176 Stuttgart

Telefon 0711-636 1781

Mobil 0172-422 9766

Email hm galerie-artlantis-stuttgart de

<mailto:hm galerie-artlantis-stuttgart de>

Web http://www.galerie-artlantis.eu <http://www.galerie-artlantis.eu>