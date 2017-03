Gepflegtes Grauen, Gemütlichkeit und Gespräche: Krimi an der Bar am Mittwoch!

Von GEDOK am 31. Mrz 2017 um 11:52

HERZLICHE EINLADUNG



Lesung mit Moderation



Krimi an der Bar â "Scherbenkind"



Mittwoch, 05.04.2017, um 20 Uhr



GEDOK-Galerie







Daniel Oliver Bachmann im Gespräch mit Britt ReiÃmann



Stuttgart: Beim Polizeipräsidium geht der anonyme Anruf eines Kindes ein. So kommt Hauptkommissarin Verena Sander auf die Spur einer jungen Frau, mit deren Hilfe sie den Toten aus einem ungelösten Mordfall identifizieren kann. Doch diese Frau verhält sich merkwürdig. Und das Kind, von dem der Anruf kam, scheint wie vom Erdboden verschlucktâ¦



Die Kriminalautorin Britt ReiÃmann, in Naumburg an der Saale geboren, lernte schon im Alter von vier Jahren lesen, ihre ersten Geschichten verfasste sie im Grundschulalter. Doch zunächst machte sie eine Lehre als Intarsienschneiderin, studierte Gesang und hatte eine Karriere als Bandsängerin. Nach der Wiedervereinigung kam sie zur Mordkommission Stuttgart und erinnerte sich wieder an ihren Kindheitstraum, das Schreiben. 2009 erhielt sie für "Der Traum vom Tod" den DeLiA-Literaturpreis.







Der Autor Daniel Oliver Bachmann spricht in der Gedok mit ihr über das Leben und das Schreiben, über ihre Arbeit bei der Mordkommission und den Kriminalroman "Scherbenkind", der ein echtes Herzensprojekt von Britt ReiÃmann ist.







UKB: 5,00 /2,50 â¬







