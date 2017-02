Gespräche über Kunst: EBBA Kaynak und ENzio Wetzel

Von Rebecca Uhl am 02. Februar 2017 um 13:17

Einladung zum Gespräch über Kunst: Eberhard Abele im Gespräch mit EBBA

Kaynak und Enzio Wetzel

5. Februar 2017, 17 Uhr in der Q Galerie für Kunst Schorndorf, Karlstr. 19,

73614 Schorndorf







Die Q Galerie für Kunst Schorndorf zeigt in der Reihe Heimspiel des

Kunstvereins Schorndorf die Ausstellung ‚Die Geburt der Venus‘ mit Werken

von EBBA Kaynak und G. Angelika Wetzel. Am kommenden Sonntag, 5. Februar

findet um 17 Uhr in der Galerie ein Gespräch über Kunst statt, in dem die

Arbeit als Künstlerin aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird. Enzio

Wetzel berichtet aus seiner Sicht über das künstlerische Schaffen seiner

2011 verstorbenen Mutter G. Angelika Wetzel, Gesprächspartnerin EBBA Kaynak

stellt ihre Perspektive als Künstlerin dar. Geführt wird das Gespräch von

Eberhard Abele. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht

erforderlich.



Bis zum 5. März 2017 sind in der Reihe Heimspiel des Kunstvereins Schorndorf

Werke der Schorndorfer Holzbildhauerin EBBA Kaynak und der Bildhauerin G.

Angelika Wetzel zu sehen. Führungen finden an den Sonntagen 12. Februar und

5. März 2017 jeweils um 15 Uhr statt. Am 26. Februar hält Prof. Justus

Theinert einen Vortrag zum Thema ‚Synchronizität im künstlerischen

Schaffen‘.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!







Die Öffnungszeiten der Q Galerie für Kunst Schorndorf sind Dienstag bis

Freitag jeweils von 15-18 Uhr und Samstag und Sonntag von 11-17 Uhr.

Weitere Informationen unter Q-Galerie.de <http://www.q-galerie.de/> oder

per E-Mail unter post q-galerie de, telefonisch unter 07181 99 27 940.