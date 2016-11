GEV-Vortrag 04.11. von Prof. Korn über "Khurasan - Land des Sonnenaufgangs. Ei n Kerngebiet islamischer Kunst und Kultur zwischen Iran und Zentralasien"

Als Auftakt referiert Prof. Dr. Lorenz Korn am Freitag, den 04.11.2016, über

"Khurasan - Land des Sonnenaufgangs. Ein Kerngebiet islamischer Kunst und Kultur zwischen Iran und Zentralasien".



Vortragsbeginn: 18:30 Uhr

Veranstaltungsort: Wannersaal im Linden-Museum, Hegelplatz 1, 70174 Stuttgart

Eintrit: Mitglieder frei / Nichtmitglieder 3,- Euro / Rentner, Schüler, Studenten 2,- Euro

"Die historische Landschaft Khurasan, heute aufgeteilt zwischen Iran, Afghanistan, Turkmenistan und Usbekistan, war bis zur mongolischen Eroberung im 13. Jahrhundert (und teilweise darüber hinaus) eine der kulturell fruchtbarsten Regionen der islamischen Welt. Aus Städten wie Nishapur, Merv, Herat und Buchara kamen berühmte Dichter und Gelehrte.

Reste von Karawansereien, Residenzen, Moscheen und Grabbauten geben ein Bild von der materiellen Kultur ebenso wie die archäologischen Funde und Museumsbestände von Keramik und Metallarbeiten. Der Vortrag stellt dar, wie die Provinz Khurasan zur Kunst der islamischen Welt beitrug, welche Zentren einander im Laufe der Jahrhunderte ablösten und wie die Städte Khurasans untereinander und mit anderen Teilen der Welt verbunden waren.

Neben stilistische Entwicklungen kommen auch Bau- und Herstellungstechniken zur Sprache, die sich an der Kunst Khurasans beobachten lassen und die für die Kulturen Irans und Zentralasiens prägend waren. Der Vortrag bringt die Perspektive des laufenden Khurasan-Forschungsprojekts zur Sprache; er stützt sich auf mehrjährige Arbeiten zur Kunst und Architektur Khurasans an Museumsbeständen, nicht zuletzt im Linden-Museum selbst, und auf Feldforschungen in Iran und Zentralasien."



Prof. Dr. Lorenz Korn lehrt Islamische Kunstgeschichte und Archäologie an der Universität Bamberg. Seine Forschungsgebiete sind Architektur und Baudekor in den Kernländern der Islamischen Welt zwischen Ägypten und Zentralasien vom 10. bis. 16. Jahrhundert, daneben auch Metallarbeiten aus Khurasan sowie arabische Inschriften. Zu seinen Publikationen zählen u. a. die beiden einführenden Werke "Geschichte der Islamischen Kunst" und "Die Moschee. Architektur und religiöses Leben" (Verlag C. H. Beck).



