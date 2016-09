Golden Days am Wochenende

Von GEDOK am 15. September 2016 um 17:19

----------------------------------------------------------------------------

--------------



HERZLICHE EINLADUNG



----------------------------------------------------------------------------

--------------



Ausstellung



Golden Days



Eröffnung Freitag, 16.09.2016, um 19 Uhr



GEDOK-Galerie







Golden Days: Wie schönEs entsteht!



Bereits zum dritten Mal finden die Golden Days im Stuttgarter



Westen statt. Fünf Designerinnen und ihre Kooperationen präsentieren in der

GEDOK-Galerie ihre Kreationen. Neben wundervollen Schmuckstücken, Keramik,

Gebrauchs- und Alltagsobjekten geben die GestalterInnen auch einen Einblick

in ihre Arbeitsprozesse: Wie wird aus einer Idee vollendete Kunst? Von der

Skizze, über die ersten Muster, die verwendeten Werkzeuge, das handwerkliche

Können, den gekonnten Umgang mit Materialien.



Nicole Eitel, Anna Frohn, Christiane Grinat, Anna von der Tann und Dominik

Ulrich mit TAUD, formtrefflich und Nicole Walger machen ihre Arbeit für Sie

erlebbar!







Wir laden herzlich ein zur Vernissage am Freitag den 16. September 2016 um

19 Uhr mit Chansons von Lisenka Kirkcaldy, am Flügel begleitet von Alexander

Reitenbach.







Öffnungszeiten und Verkauf



Midissage: Samstag, 17.9. von 14 – 17 Uhr



Finissage: Sonntag, 18.9. von 14 – 17 Uhr











----------------------------------------------------------------------------

---------------------



GEDOK Stuttgart e.V. - Hölderlinstraße 17 - 70174 Stuttgart - FON 0711/ 29

78 12 - gedok gedok-stuttgart de - http://www.gedok-stuttgart.de