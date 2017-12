Helfer für den 31. Stuttgarter Filmwinter gesucht

Von Nadja Weber am 05. Dezember 2017 um 09:52

Kommt in unsere Fluffy Filter Bubble!

Der 31.Stuttgarter Filmwinter â Festival for Expanded Media sucht ehrenamtliche HELFER!

Zeitraum: 25.01.-13.02.2018 (Festival: 08.-11.02.2018)

Unser internationales Festival für Film- und Medienkunst freut sich auf jede/n, die/der gerne bei einem etablierten und gleichzeitig sehr familiären Festival mit internationalen Gästen dabei sein möchte. Egal ob für ein paar Stunden oder den kompletten Festivalzeitraum.

Ganz konkret suchen wir:

_ Aufbauhelfer

_ Saaldienste

_ Gästebetreuung/Infostand

_ Cateringbetreuung

_ Fahrer (Führerscheinklasse B)

_ Aufsichten

_ Abbauhelfer

Was Du davon hast? Z.B. eine Helferbescheinigung, einen kostenlosen Festivalpass, eine tolle Zeit und neue Freunde! Ãbrigens, wir vergeben auch Kurzpraktika!

Melde dich bei Nadja Weber:

nadja.weber wand5 de oder ruf an: 0711 99 33 98 18







â

Nadja Weber

Assistenz der Projektleitung | Sponsoring



Wand 5 e.V. | Hackstr. 89 | 70190 Stuttgart

Tel +49 711 993 398 18 | Mobil +49 1577 156 9909 | Fax +49 711 993 398 10



31. Stuttgarter Filmwinter | 08.-11.02.2018

http://www.filmwinter.de/