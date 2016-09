Heute Abend: Mandel / Krennerich / Bonnet: Raumintervention Vol 5.1

HERZLICHE EINLADUNG



Konzert mit Performance



Mandel / Krennerich / Bonnet: Raumintervention Vol 5.1



Donnerstag, 29.9.2016, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie







Improvisierte Neue Musik mit Raumzeichnung



Das Musiker-Duo Anna Mandel (Stimme)/Andreas Krennerich (Saxophone) und die

bildende Künstlerin Josephine Bonnet entwickeln eine akustische

Raumzeichnung in der Galerie der GEDOK.







Vor Ort, für den Ort, mit dem Ort kommunizieren die drei KünstlerInnen

untereinander, mit dem Raum, der Zeit und dem Publikum. Das Improvisieren

verbindet alles und alle. Josephine Bonnet arbeitet mit verschiedenen

Tapes, farbigen Stoffbändern und Materialien, die sie vor Ort findet. Die

Musiker improvisieren frei, im sich Einlassen auf das andere Instrument und

das Handeln der Künstlerin.In diesem Wechselspiel aus Tönen, Bewegung und

räumlichen Veränderungen entsteht die Raumzeichnung.







Josephine Bonnet studierte Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der

Bildenden Künste Karlsruhe und war Meisterschülerin bei Professor Balkenhol.

Verschiedene Stipendien führten sie nach Ungarn, Sachsen, Dänemark. Sie lebt

und arbeitet in Nürtingen und kuratiert dort seit 2007 den Ausstellungsraum

„Schauraum“.







Anna Mandel, geboren in Berlin, aufgewachsen mit atonaler Musik, Studium der

Philosophie und Bildhauerei, Darstellerin bei Robert Wilson u. Harun

Farocki, Bühnenbildassistenz bei Johannes Schütz an der Oper Frankfurt/M.

Lebt und arbeitet in Hamburg als freie bildende Künstlerin, Illustratorin

und experimentelle Sängerin.



Andreas Krennerich, Saxophonstudium an der Musikhochschule Stuttgart;

Konzerttätigkeit als Saxophonist mit improvisierter und komponierter Musik;

Konzertreisen in Europa, USA und Brasilien; Aufnahmen mit dem SWR und

zahlreiche CD-Produktionen; Mitinitiator von nu ART (http://www.nuart.org)



