Heute allerletzte Landpartie nach Michelbach!

Von Herbordt Mohren am 09. April 2017 um 04:48

Was wäre, wenn ein ganzes Dorf inszeniert würde?



Alle Kurzentschlossenen können am heutigen Sonntag noch mit zu DAS THEATER nach Michelbach an der Lücke reisen!



Nur noch heute - und bei schönstem Frühlingswetter!



Treffpunkt/Abfahrt ist um 11h vor dem Theater Rampe in Stuttgart.

http://theaterrampe.de/stuecke/das-theater-zusatzvorstellung-6-tage-frei/