Heute: Krimi an der Bar

Von GEDOK am 13. Oktober 2016 um 16:16

-------------------------------------------------------------------



HERZLICHE EINLADUNG



--------------------------------------------------------------------







Lesung mit Moderation



Krimi an der Bar _“Feine Leute“



Donnerstag, 13.10.2016, um 20:00 Uhr



GEDOK-Galerie







Daniel Oliver Bachmann im Gespräch mit Joan Weng



Berlin im Sommer 1925: Dass Bernice ihren schwerreichen Gatten von ihrem Liebhaber hat umbringen lassen, hält die feine Gesellschaft Berlins für einen Tatsache. Kriminalkommissar Paul Genzer ist davon jedoch nicht überzeugt, insbesondere als die Witwe plötzlich an einer Überdosis Morphium verstirbt …



Für ihre Kurzprosa wurde Gedok-Mitglied Joan Weng mit zahlreichen Preisen und Stipendien geehrt, nun debütierte sie mit der klassischen Kriminalerzählung „Feine Leute“ – einem von Christie und Sayers inspirierten Mordfall im Berlin der Zwanziger Jahre. Im Gespräch mit Daniel Oliver Bachmann enthüllt sie so manches Geheimnis aus der Werkstatt einer Krimiautorin, ganz sicher aber, wie man eine Leiche in ein verschlossenes Zimmer bekommt.







UKB: 5,- / 2,50 €







------------------------------------------------------------------------







GEDOK Stuttgart e.V. - Hölderlinstraße 17 - 70174 Stuttgart - FON 0711/ 29 78 12 - gedok gedok-stuttgart de - http://www.gedok-stuttgart.de