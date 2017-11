Hinweis auf die Einladung zur Jubiläumsausstellung des Kunstverein Nürtingen am 12.10. 2017 u m 19.30 Uhr

Guten Tag



Der Kunstverein Nürtingen feiert 20. Geburtstag!



Herzliche Einladung zur Jubiläumsausstellung des Kunstverein Nürtingen am 12.10. 2017 um 19.30 Uhr



20 Jahre Kunstverein Nürtingen e.V.

Appel Arndt Theinert Yang

- VIER POSITIONEN AUS VIER ORTEN -

12.10. - 05.11.17





Mit den Künstlern Benjamin Appel, Kirstin Arndt, Kurt Laurenz Theinert und Yang Jiechang



Begrüßung: Technischer Beigeortneter Andreas Neureuther



Einführung: Otto Pannewitz



Licht-Klang-Konzert mit Kurt Laurenz Theinert, visual piano / Thomas Maos, Gitarre



Öffnungszeiten: Do. 17 - 20 Uhr, So. 11 - 17 Uhr u. n. tel. Vereinbarung 07022/41247.



Sie finden die Galerie des Kunstvereins in der Galgenbergstraße 9 auf der Rückseite des Jobcenters auf dem Gelände der Firma Greiner GmbH.



Bitte gehen Sie in den Innenhof, dort finden Sie den Aufgang beschildert. http://www.kunstverein-nuertingen.de <http://www.kunstverein-nuertingen.de/>







Zur Jubiläumsausstellung soll ein Übersichtskatalog erscheinen, der alle Ausstellungen des Kunstvereins dokumentiert.



An die 100 Ausstellungen hat der KV in den letzten 20 Jahren in 4 verschiedenen Galerien durchgeführt.



Mit dem Katalog zum Jubiläum sollen die zahlreichen Ausstellungen dokumentiert und für Interessierte zugänglich gemacht werden.



Für den Vorstand

Michael Gompf





Kunstverein Nürtingen e.V.

Michael Gompf

1. Vorsitzender

Postfach 1475

72604 Nürtingen

07022 - 41247

Fax - 241140

info kunstverein-nuertingen de <mailto:info kunstverein-nuertingen de>

http://www.kunstverein-nuertingen.de <http://www.kunstverein-nuertingen.de/>