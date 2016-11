Info Galerie Reinhold Maas, Reutlingen

Von Ststs am 23. November 2016 um 12:34

_ststs_

Rack 2 - 2016 SHOP

26.11.2016 - 07.01.2017

Eröffnung: Samstag 26.11.2016, 17:00 Uhr

es spricht Clemens Ottnad, Künstlerbund Baden-Württemberg



Die raumgreifende Installation „Rack 2-2016 SHOP“ ist Teil eines

Ausstellungsprojekts des Künstlerbunds Baden-Württemberg, das unter dem

Motto „Die Kunst zu Handeln“ in diesem Herbst im ganzen Südwesten

Mitglieder des Künstlerbunds in ihren jeweiligen Galerien zeigt. Das

„Rack 2-2016 SHOP“ verwandelt die Galerieräume vorübergehend in einen

Pop-up-Store zur Präsentation künstlerischer Handelsware von _ststs_,

die in dieser Art und Umfang noch niemals zuvor zu sehen waren. Hier

finden sich präsentiert in Metallregalen verschiedenste Objekte - vom

simplen Mitnahmeobjekt, Foto- oder Materialcollage bis hin zur

großformatigen Neonwandarbeit. Darüber hinaus entstand für dieses

Projekt in Zusammenarbeit mit der Reutlinger Siebdruckerei Graffiti ein

variantenreiches Plexiglasobjekt.



Galerie Reinhold Maas

Gartenstrasse 49

72764 Reutlingen

07121-367506



Di-Fr: 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sa: 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr



http://galeriereinholdmaas.de

https://http://www.facebook.com/Galerie-Reinhold-Maas-211981112216501/



http://www.ststs.de