Ingrid Schütz - Geschmack der Erinnerung - Showdown bei Zero Arts

Von Manfred Unterweger am 02. Dezember 2016 um 09:24

Herzliche Einladung:



(11.11. bis 9.12. 2016)



Ingrid Schütz âGeschmack der Erinnerungâ



Installation, Sammlung, Fotografien, Zeichnungen







Showdown am Freitag, den 9. Dezember 2016 ab 20 Uhr mit erhellenden Worten von Peter Schmidt





Ingrid Schütz, bekannt für ihre Sammlung rot-weià gepunkteter Dinge, sammelt daneben Alltagsgegenstände, Verpackungsmaterial,

Kuriositäten⦠Ihr neuster âFundâ: In einem Schrank im Haus ihrer Eltern befanden sich mehrere schwarze Mappen,

die mit dunkelfarbigem Passepartout gerahmte âBilderâ enthielten und mit Titeln, wie z.B. âWeiÃstickenâ, âDurchbruchâ

oder âGebundene und freie Technikenâ versehen waren.



Diese stellten sich als Handarbeitsproben â gestickt, genäht, geknüpft, geklöppelt â und Zeichnungen ihrer GroÃmutter heraus,

die diese für den Abschluss ihrer Ausbildung zur Handarbeitslehrerin an der Frauenarbeitsschule in Esslingen in den 20iger Jahren hergestellt hatte.

Diese umfangreichen, mit FleiÃ, Sorgfalt und Liebe zusammengestellten Arbeiten beeindrucken durch Ihre Intensität und

durch eine fast künstlerische Herangehensweise.



Aus diesen Elementen in Kombination mit eigenen Fotoarbeiten entwickelt Ingrid Schütz bei Zero Arts eine Installation.

Die Dinge sind ihres üblichen Kontextes beraubt und neu zusammengefügt, ihre ursprünglichen Bedeutungen überlagern und vermischen sich,

die Dinge gehen neue Beziehungen untereinander ein. Durch die Fotoarbeiten kommt eine weitere Bedeutungsebene hinzu.

Das Arrangement weckt Gefühle, Assoziationen, Erinnerungen. Dabei geht es nicht um konkrete Geschichten oder Erinnerungen

an bestimmte Erlebnisse, sondern um ein âGefühlâ des Erinnerns â die unbestimmte, unbestimmbare Erinnerung

an etwas nicht genau Fassbares, einen âGeschmack".





Zero Arts e.V.

OstendstraÃe 16

70190 Stuttgart (Ost)



http://www.zeroarts.de <http://www.zeroarts.de/>



facebook: http://www.facebook.com/ZERO-ARTS-eV-Stuttgart-573318456112349/



ZERO ARTS eV Stuttgart

0711-935 7582

0170-325 0573