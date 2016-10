Internationales KÃ¼nstlersymposium VORORTÂ²_drauÃŸen 10. bis 23. Oktober 2016

Internationales Künstlersymposium VORORT²_draußen 10. bis 23. Oktober 2016

Internationales Künstlersymposium VORORT²_drauÃen 10. bis 23. Oktober 2016

in 72181 Starzach-Börstingen, Schulstr. 27



Ãffentliche Veranstaltungen am 12. // 15.+16. // 20. Oktober 2016

Zieleinfahrt zu einem nicht existierenden Autorennen // begehbare Versuchsanordnungen // Nähmaschinen als Musikinstrumente // Handmixer als Gesangspartner // Bibliothek der weggeworfenen Texte // Blattvergoldung am Mülleimer // Blicke hinter schwäbische Gardinen // lebendes Kino // Künstler hinter Gittern // Philosophiegedanken zum Verständnis und MiÃverständnis // feuchte Hommage an Houdini // schwäbisch lernen in Börstingen - für Japaner...



Das Programm und den Download des Katalogs ist ab heute hier zu finden:

http://www.kunstort-eleven-artspace.net/VORORT2.htm <http://www.kunstort-eleven-artspace.net/VORORT2.htm>



⦠und täglich Neues auf facebook <https://web.facebook.com/vorort2>



