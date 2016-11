Jetzt, diesen Samstag: FUKS ONS - ONE NIGHT STAND 3/3 am Sa., dem 26.11.2016, von 19-22 Uhr im Club Zollamt, Stuttgart - Bad Cannstatt

Von Kerstin Schaefer am 25. November 2016 um 21:57



HERZLICHE EINLADUNG!





FUKS ONS - ONE NIGHT STAND 3/3 nur am Sa., dem 26.11.2016, von 19-22 Uhr

im Club Zollamt, Stuttgart - Bad Cannstatt









13 künstlerische Positionen

aus dem Kreis des Künstlerkollektivs FUKS, Freie Unabhängige Künstler Stuttgart,

stellen am Samstag, dem 26. November 2016, von Punkt 19:00 - 22:00 Uhr in einer performativen Ausstellung im Club Zollamt aktuellen Arbeiten und Positionen vor.



Durch verdichtete, raumbezogene künstlerische Setzungen und Handlungen entlocken sie dem gegebenen Raum dialogische, ausstellungsspezifische Facetten und konstruieren eine ungekannte Atmosphäre.



In einer punktuell choreografierten und stimmig inszenierten Neukonstellation von aktuellen Stuttgarter künstlerischen Positionen, die sich präzis auf Zeit und Raum beziehen, können die Besucher während nur 3 Stunden Ausstellungszeit bewegte, subtile, frische, starke, geistvolle, kritische und elektrisierende Arbeiten von





Sylvia Winkler



Kestutis (Kestas) Svirnelis



Ellen Rein



Der Mußikant



Maria Grazia Sacchitelli



Barbara Armbruster



Christa Munkert



Kerstin Schaefer



Karla und Detlev Fischer



Claudia Strohm



Susanna Messerschmidt



Helga Kellerer





erleben und eintauchen in eine ungewohnt verdichtete Atmosphäre im Ausstellungsraum am Club Zollamt.





Taschenlampen nicht vergessen.





FUKS/ Club Zollamt



Stuttgart / Bad Cannstatt



Haltestelle: Veielbrunnenweg



(Bus 56)



KULTURINSEL Nähe Stadtarchiv