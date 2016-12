Juryentscheidung zum Otto F. Scharr-Kunstpreis 2017 - „WÄRME“

Von Manfred Unterweger am 19. Dezember 2016 um 09:47

Juryentscheidung zum Otto F. Scharr-Kunstpreis 2017 - âWÃRMEâ

(29.1. bis 19.2.2017)



Vernissage: Sonntag, den 29. Januar ab 15 Uhr mit Verleihung des Otto F.Scharr-Kunstpreises

Finissage: Sonntag, den 19. Februar 2017 ab 15 Uhr mit Verleihung des Publikumspreises

Kultur am Kelterberg Vaihingen e.V.

Kelterberg 5

70563 Stuttgart (Vaihingen)

http://www.kultur-am-kelterberg.de



Die Jury:

Christiane von Seebach / Künstlerin und Vorsitzende GEDOK Stuttgart,

Manfred Bodenhöfer / Künstler und Dozent an der Akademie

für zeitgenössische Kunst â Fabrik am See, Gaienhofen,

Jim Zimmermann, Fotograf, Stuttgart



Die Jury hat am Samstag 17.12. 2016 getagt und die folgende Auswahl getroffen:



Juriert für die Themenausstellung âWÃRMEâ sind folgende Künstlerinnen und Künstler und deren Arbeiten:





Albrecht, Hans (Werkverzeichnis 81/16 Sonneninsel)

Biller, Rainer (Natur pur)

Dietz, Claudia (Joules 1 und Joules 2)

Ehrenfeuchter, Margit (ein Platz an der Sonne)

Erath, Hillmar (Stillleben)

Fiedler Thomas (unfreiwilliger Selbstmord beim Aufwärmen einer Pasta)

Fischer, Anje (colored dreams 1)

Fleischmann, Sabine (Edison vierpunktnull)

Fritz, Sandra ( Wärme)

HauÃmann, Peter (Kopftuch)

Hermann, Oliver (Perlen) Video

Hilsenbek, Peter Otto (Mutter â in einer Nacht am Feuer

in Form gebracht)

Knapp, Gudrun (Winterwarm)

Koch, Inge (Ausgebrannt)

Kövel, Sibylle ( Ofenecke)

Krebs, Ursula (Hotspots) 3-teilg

Kroll, Ute (Liebe Mutter...)

Lakner, Susanna (Minuten 1-4) 4-teilg

Leonhardt, Uwe (Think pink)

Musch, Marion (Art lovers heat)

Paparone, Giuseppe (verlorene Wärme)

Pelz, Jan-Hendrik (start up 1)

Pohl, Ingrid (ich tausche all mein Gold für einen Kuss

von gestern)

Pradella, Bettina (Erwärmen)

Ramsthaler, Susa (Prima Klima) Performance

Rieger, Simone (mit dem Rücken auf der wärmende Erde)

Rühle, Birgit (Symbiose)

Sacchitelli, Maria Grazia (Wärme)

Schmidt, Elena (Heinz und Käthe)

Schmitz, Manfred (Schwarzes Gold)

Schock, Annette (Feuerhexentanz)

Schütz, Ingrid (Kalte Wärme)

Schwarz ,Uwe (Warning hot)

Sigmund, Martin (EAC-03...)

Thomann, Helga (Zuhause)

Unterweger, Manfred / Undi +i (Canned Heat)

Vitanov, Valentin (Schöne Aussichten)

Wenz, Julia (Ohne Titel)

Willier, Susanne (ohne Titel)

Wolf, Daniela (Wüste)





Wir gratulieren den 40 Künstlerinnen und Künstlern,

die in die Ausstellung aufgenommen wurden bedanken

uns herzlich bei allen 90 Künstlerinnen und Künstlern,

für ihre eingereichten Arbeiten .



Da wir keine Lagerkapazitäten haben, bitten wir Sie,

die ausjurierten Arbeiten zufolgenden Termin abzuholen:

Samstag, 14.01.2017, von 18 - 20 Uhr