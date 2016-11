Künstler/innen in der Kunstvermittlung - Projektanalyse und Konzeptentwicklung

Künstler/innen in der Kunstvermittlung - Projektanalyse und Konzeptentwicklung

Freitag, 25.11.2016, 10:00 - 16:00 Uhr



Workshop mit Constanze Eckert, Künstlerin und Kunstvermittlerin



In dem Workshop werden konkrete künstlerische Vermittlungsprojekte analysiert und reflektiert. Was hat gut funktioniert? Was eher nicht? Und was waren die Ursachen dafür? Wie könnte es besser gemacht werden?

Es wird über allgemeine Qualitätskriterien und persönliche Ansprüche diskutiert. Dazu werden u.a. die gesellschaftlichen Herausforderungen für Kulturinstitutionen betrachtet und der Frage nachgegangen,

wie künstlerische Beteiligungsprojekte dort mit diversen gesellschaftlichen Gruppen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen gelingen können.

Es wird darum gebeten, eigene Projektbeispiele bzw. Konzeptideen mitzubringen.



Constanze Eckert ist Künstlerin und Kunstvermittlerin. Sie war künstlerisch-wissenschaftliche Begleitforscherin im Modellversuch "Schnittstelle Kunst â Vermittlung" des Landesverbandes der Kunstschulen Niedersachsen e.V

und als Co-Leitung der KontextSchule an der UdK Berlin tätig. Im Modellprogramm "Kulturagenten für kreative Schulen" leitete sie die länderübergreifende Akademie.



Veranstaltungsort:

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Am WeiÃenhof 1

70191 Stuttgart



Die Teilnahme ist gebührenpflichtig. [12,- â¬]

Aus organisatorischen Gründen bitten wir für alle Workshops um eine Anmeldung

über unser Anmeldeformular <http://www.kunstbuero-bw.de/anmeldeformular-veranstaltungen.html>.



