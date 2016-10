KLANK (Bremen) gastiert am 18. Oktober (20 Uhr) im Stromraum in Stuttgart/Bad Cannstatt

Von Annette Eckerle am 17. Oktober 2016 um 16:03

Dienstag, 18. Oktober 2016

20:00 Uhr

Stromraum

König-Karl-Strasse 27

Stuttgart/Bad Cannstatt

Karten an der Abendkasse





Vollbeschäftigung!



In der Tat: Es ist eine Frage der Handhabung. Oder auch der Handhabe.



Die Mitglieder des MusikaktionsEnsembles KLANK beziehen sich eigensinnig auf ihr Instru-mentarium. Dieses reicht von einem Streichquartett-Torso aus Violine und Kontrabass über eine selten so unrockistisch gehörte Gitarre bis hin zu diversen Alltagsgegenständen, denen Geräusche abgerungen werden, die sie in Küche, Bad und Wohnzimmer selten fabrizieren. Oder sollte man sagen: Hier dürfen sie mal, wie sie wollen? Was indes auch für den eher klassischen Instrumententeil des KLANK-Apparats gilt. Der Dichter Jean Paul hat dieses Gefüge - 200 Jahre vor seiner In-Stand-Setzung - vielleicht mit der größtmöglichen Präszision bereits bezeichnet: Musik durch bratende Äpfel.



2008 von den Improvisatoren Reinhart Hammerschmidt und Hainer Wörmann, dem Sound-Performer Tim Schomacker und dem Komponisten/Instrumentalisten Christoph Ogiermann gegründet, kombiniert das Bremer MusikAktionsEnsemble KLANK diverse musikalische und performative Erfahrungen, Einflüsse und Zugänge zu gemeinsamen Verfahrensweisen. Seit 2014 um den Gitarristen und Elektroniker Markus Markowski erweitert, widmet sich KLANK in verschiedenen Besetzungen seinen diversen Unternehmungen.

KLANK entwickelt und realisiert neben konzertanten Aufführungen in Quartettformation in Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Sparten Musiktheater, Per-formances, Filme und Konzertereignisse mit und für größere Ensembles von Musikern und Nicht-Musikern.



Neben der dauerhaften Erprobung und Überprüfung des eigenen Instrumentariums, der intensiven Auseinandersetzung mit kompositorischen Verfahrensweisen, ästhetischen Kon-zepten und konzertanten Spielformen der Musik des 20. Jahrhunderts und der komplexen und dichten Logik der frei improvisierten Interaktion liegen zwei Schwerpunkt der Arbeit vonKLANK auf der Aneignung von zunächst nichtmusikalischen Gegenständen und Materia-lien als Instrument sowie auf der Sichtbarmachung der Klangerzeugung und der performati-ven Potenziale konzertanter Musik. Nicht zufällig findet diese Musik meist in Räumlichkeiten ihren Ort, die nicht in erster Linie Konzertbühne sind.



KLANK

Reinhart Hammerschmidt, Markus Markowski, Christoph Ogiermann, Tim Schomacker:

elektronik, gitarre, kontrabass, perkussion, stimme, violine, zeug



http://www.klank.cc





