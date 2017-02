Klavierrecital "Piano Sounds" mit Neus Estarellas in der Reihe "Südseite nachts" von Musik der Jahrhunderte, Stuttgart

Südseite nachts

Die Experimentalreihe von Musik der Jahrhunderte im Theaterhaus Stuttgart

ab sofort 8 x im Jahr

Beginn: 14. Februar, 20 Uhr, Theaterhaus / Südseite P1





Piano Sounds mit Neus Estarellas



Neu: In der Reihe Südseite nachts gibt es ab sofort acht Ausgaben im Jahr. Von Februar bis Mai und von September bis Dezember, immer am zweiten Dienstag im Monat, sind in P1 auf der Südseite vom Theaterhaus Stuttgart Komponisten und Interpreten mit ungewöhnlichen Ideen und Mut zum Experiment zu erleben.

Den Anfang macht die mallorquinische Pianistin Neus Estarellas am Dienstag, 14. Februar (20 Uhr). Unter dem schlichten Titel Piano Sounds lädt sie zu einem veritablen Klavierrecital des 21. Jahrhunderts ein: klanglich abgetastet, ausgelotet, gezähmt oder auch ignoriert werden von ihr ein klassischer Konzertflügel, ein elektronisch präparierter Flügel und zwei Toy Pianos.



Welche der bisher 53 Miniaturen aus Voices and piano von Peter Ablinger sie spielen wird, ist noch geheim. Vielleicht zu hören: die "voices" von Marina Abramovic, Billie Holiday, Hanna Schygulla oder Bertolt Brecht. Auch geheim ist, wie sich das Klavier in dem Stück mobile der brasilianischen Komponistin Michelle Agnes Magalhaes verändern wird.



In Pretty Sound von Simon Steen­-Andersen jedenfalls sind die Aerobic-­Künste der Pianistin gefragt. Und Daniel Moreira schickt Beethovens Sonate Für Elise durch den Klangschredder von zwei Toy Pianos. Flankiert wird all das von elektronisch modifizierten Klavierstücken von Olaf Lervik, Matthias Krüger und einer Uraufführung von François Sarhan.



