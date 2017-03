Kunstakademie Stuttgart // Veranstaltungen im APRIL 2017

03.04.–05.04.

Workshops im Studiengang Kommunikationsdesign

Workshop leaders: Frank Bauer, DE // Dafi Kühne, CH // Michel Medinger, LU // Hamish Muir, GB // Johanna Siebein, DE // Hendrik Schwantes, DE

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Campus Weißenhof: Neubau 2, Vortragssaal



04.04., 10 Uhr

Ausstellungseröffnung

„Fashion on furniture“

Studierende des Studiengangs Textildesign präsentieren ihr Oberstufenprojekt bei der Design Language.

Eine Veranstaltung im Rahmen der Milan DesignWeek, Salone del Mobile Milano 2017. Fondazione Milano, Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, Via Francesco Carchidio, 2, 20144 Milano, Italien

Laufzeit: 05.04.–09.04., Öffnungszeiten: Di–Sa 10–20 Uhr, So 10–18 Uhr



04.04., 19.30 Uhr

Ausstellungseröffnung

„EXODUS“

Die Staatsexamina im Künstlerischen Lehramt präsentieren ihre Abschlussarbeiten.

Grußwort: Prof. Dr. Barbara Bader, Rektorin. Einführung: Prof. Andreas Opiolka, Leiter des Studiengangs

Performance: Dienstag, 4. April 2017, 20.30 Uhr (Altbau, Alte Aula)

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Graben

Laufzeit: 05.04.–09.04., Öffnungszeiten: Mi–So 13–19 Uhr



06.04., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„Soldaten Kopf im Wasser Smalltalk 24 Hours“

Studierende der Klasse Prof. Cordula Güdemann präsentieren ihre Arbeiten im Projektraum AKKU.

Projektraum AKKU, Gerberstraße 5c, 70178 Stuttgart

Laufzeit: 07.04.–05.05., Öffnungszeiten: Mi–Fr 14–18 Uhr (Karfreitag geschlossen)



07.04., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„Grenzgebiete“

Eine Ausstellung von Akademie-Student Ferhat Ayne begleitend zur Inszenierung des Stücks Katzelmacher von Rainer Werner Fassbinder

Ein Kooperationsprojekt der Klasse Roggan mit dem Schauspiel Stuttgart (Nordlabor).

Die Staatstheater Stuttgart – Nord, Löwentorstraße 68, 70376 Stuttgart

Weitere Informationen unter http://www.schauspiel-stuttgart.de



07.04., 20 Uhr

Ausstellungseröffnung mit Konzert

„Ein Grund. Eine Wohnung.“

Mit Arbeiten der Akademie-Studierenden Martina Buck, Clara Keßler, Lisa Moll, Theresa Moll und Renato Settembre

Kulturverein Scheune Wilhelmsdorf e.V., Zußdorfer Straße 47, 88271 Wilhelmsdorf

Mit Live-Musik der Band „Notausgang“ (Elisabeth Brose, Fabian Becker, Eva Dörr)

Öffnungszeiten: 09.04., 16.04., 23.04., 30.04., 07.05., 14.05., 14–17 Uhr



25.04., 19 Uhr

Max Bense Lectures in Aesthetics

Eine Vortragsreihe zum Thema Design Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. Frieder Nake, Universität Bremen

Universität Stuttgart, Institut für Philosophie, Seidenstraße 36, 70174 Stuttgart



26.04., 13 Uhr

Ausstellungseröffnung

Die Kunstakademie Stuttgart stellt in den Vitrinen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auf der Theodor-Heuss-Straße aus.

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, Theodor-Heuss-Straße 4, 70174 Stuttgart

Laufzeit: 27.04. bis Anfang 2018



Änderungen sind vorbehalten.



