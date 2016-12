Kunstakademie Stuttgart // Veranstaltungen im DEZEMBER 2016

Von Kristina Pauli am 01. Dezember 2016 um 14:10

Kunstakademie Stuttgart: Veranstaltungen im DEZEMBER 2016



****************************************************



01.12., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„Just in Time/Manipulation“

Studierende der Klasse Prof. Birgit Brenner präsentieren ihre Installationen in Kooperation mit Studierenden der Klasse Prof. Sabine Groß, Kunsthochschule Mainz.

Mit einem Konzert von BEEZZ OPERA #low_pitched #boomin (19 Uhr)

Projektraum AKKU, Gerberstraße 5c, 70178 Stuttgart

Laufzeit: 02.12.–03.12., Öffnungszeiten: Fr + Sa 14–20 Uhr



***



05.12., 18.30 Uhr

Filmabend „Unbelievable“

Studierende der Klasse Prof. Gerwin Schmidt zeigen Kurzfilme.

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



07.12., 10–13 Uhr

Workshop des Kunstbüros der Kunststiftung BW an der Kunstakademie

„Grauzonen – Zwischen Kunstfreiheit, Plagiat und Rechtsverletzung“

Mit Stefanie Brum, Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht

Weitere Informationen und Anmeldung unter info kunstbuero-bw de



***



08.12., 18 Uhr

Ausstellungseröffnung

„Ref: 105x150 Exhibition at ABK Stuttgart“

Die Studierenden der Klasse Prof. Patrick Thomas aus dem Studiengang Kommunikationsdesign an der Kunstakademie Stuttgart haben führende und innovative Köpfe aus der Kunstwelt und aus der Welt der visuellen Kommunikation zusammengetrommelt, um für einen guten Zweck aktiv zu werden. Verkauft werden Postkarten, die von szenebekannten Künstler/innen, Illustratoren/innen, Grafikdesigner/innen sowie Lehrenden, Studierenden, Mitarbeiter/innen und Ehemaligen der Akademie gestaltet wurden. Die kleinen Kunstwerke im Format 105x150 mm werden im Rahmen der Ausstellung zum Preis von 25 Euro pro Karte verkauft. Der Erlös der Aktion kommt der Organisation Ärzte ohne Grenzen e.V. zugute.

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Graben

Laufzeit: 09.12.–10.12., Öffnungszeiten: Fr + Sa 12–18 Uhr



***



08.12., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„Just in Time/Genesis & Marmortherapie“

Studierende der Klasse Prof. Birgit Brenner stellen ihre Installationen in Kooperation mit Studierenden der Klasse Prof. Sabine Groß, Kunsthochschule Mainz, aus.

Projektraum AKKU, Gerberstraße 5c, 70178 Stuttgart

Installation Genesis: 09.12.–11.12., Öffnungszeiten: 14–20 Uhr

Performance Marmortherapie: 15.12.–16.12., 19–21 Uhr



***



12.12., 16 Uhr

Vortrag

Prof. Dr. Hans Dieter Huber: „When I Paint My Masterpiece“. Der Künstler Bob Dylan.

Prof. Dr. Hans Dieter Huber lehrt als Professor für Kunstgeschichte der Gegenwart, Ästhetik und Kunsttheorie an der ABK Stuttgart.

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



13.12., 18–20 Uhr

Vortrag

Dr. Daniela Stöppel, Institut für Kunstgeschichte, LMU München:

„Man muss die Naivität Courbets ernst nehmen. Künstlerische Authentizität, Selbstdisziplinierung und das Dilemma des 'pictor indoctus'“

Moderation: Prof. Thomas Bechinger Professor für Glasgestaltung und Malerei an der ABK Stuttgart

Eine Veranstaltung im Rahmen des Weißenhof-Programms der ABK Stuttgart

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Altbau, Alte Aula



***



14.12., 19 Uhr

Vortrag

Christoph Sökler, Doktorand/Wissenschaftlicher Mitarbeiter der ABK Stuttgart:

„Selbstauskunft oder What is an Artist Statement?“

Eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe „307 b“

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Altbau, UG (vor Raum 19)



***



14.12., 19 Uhr

Vortrag

Dipl.-Rest. (FH) Kristina Mösl: „Caspar David Friedrich: Mönch am Meer und Abtei im Eichwald“

Kristina Mösl ist Leiterin der Restaurierungsabteilung der Nationalgalerie Berlin.

Eine Veranstaltung des Institut für Konservierungswissenschaften der Kunstakademie Stuttgart

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



20.12., 19 Uhr

Jour fixe Architektur „Über Dauer“

Vortrag von Anne-Julchen Bernhardt, BeL Sozietät für Architektur Bernhardt und Leeser, Köln: „Neubau“

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 1, Glaskasten



***



Änderungen sind vorbehalten.



--

Kristina Pauli

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Am Weißenhof 1

70191 Stuttgart

T +49(0)711.28440-152

kristina.pauli abk-stuttgart de

http://www.abk-stuttgart.de