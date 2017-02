Kunstakademie Stuttgart // Veranstaltungen im FEBRUAR 2017

Von Kristina Pauli am 01. Februar 2017 um 15:12

Kunstakademie Stuttgart: Veranstaltungen im FEBRUAR 2017



03.02.–06.02.

Ausstellung

Diplom- und Masterarbeiten in den Studiengängen Architektur, Industrial Design, Kommunikations- und Textildesign

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 1, Glaskasten und Neubau 2, Graben

Laufzeit: 03.02.–06.02., Öffnungszeiten: Fr–Mo 12–19 Uhr

Verleihung der Abschlussurkunden am 06.02., 19 Uhr, Neubau 2, Vortragssaal



03.02., 18.30 Uhr

Ausstellungseröffnung

travel: etw. bereisen, laufen, sich bewegen –

Eine Ausstellung der Klasse Roob & Friends

Projektraum Lotte, Willy-Brandt-Straße 18, 70173 Stuttgart

Laufzeit: 04.02.–05.02., Öffnungszeiten unter http://www.projektraum-lotte.de



06.02., 16 Uhr

Buchpräsentation und Verleihung der Abschlussurkunden

der Meisterschülerinnen und Meisterschüler der ABK Stuttgart

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Altbau, Alte Aula



07.02., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„100 Tage Aka“

Eine Ausstellung der Klasse Prof. Marcus Wichmann.

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Raum 0.11 und Flur EG

Laufzeit: 08.02.–13.02., Öffnungszeiten: Mi–Fr+Mo 10–18 Uhr



07.02., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

Urban Sketching

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Altbau, in den Fluren

Laufzeit: 08.02.–10.02.



08.02., 19 Uhr

Vortrag und Diskussion

Prof. Anja Dorn – „Kunst als Illustration?“

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Altbau, UG (rechter Flügel, Treppenhaus)

Eine Veranstaltung in der Vortragsreihe „307B“



09.02., 18.30 Uhr

Ausstellungseröffnung

„Ansichten – Textile Perspektiven“

Eine Ausstellung des Studiengangs Textildesign im Rahmen der Ausstellungsreihe „Ein( )sichten“.

Design Center Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Stuttgart, Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Str. 19, 70174 Stuttgart

Laufzeit: 10.02.–08.03., Öffnungszeiten: Mo–Fr 11–18 Uhr



17.02., 20 Uhr

Ausstellungseröffnung

Klasse Prof. Udo Koch

Galerie Inter Art, Rosenstr. 37, 70182 Stuttgart

Laufzeit: 18.02.–20.03., Öffnungszeiten: Mi–Fr 16–19 Uhr, Sa 12–18 Uhr



Änderungen sind vorbehalten.



Kristina Pauli

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Am Weißenhof 1

70191 Stuttgart

T +49(0)711.28440-152

kristina.pauli abk-stuttgart de

http://www.abk-stuttgart.de