Kunstakademie Stuttgart // Veranstaltungen im JANUAR 2017

Von Kristina Pauli am 04. Januar 2017 um 12:53

Kunstakademie Stuttgart: Veranstaltungen im JANUAR 2017



*****************************************************



09.01., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„Spaceless“

Studierende der Bildenden Kunst zeigen ihre Experimente mit dem „Rollbild“.

Grußwort: Prof. Dr. Nils Büttner, Prorektor der Kunstakademie

Einführung: Prof. Holger Bunk, Professor für Malerei und Aktzeichnen

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Graben

Laufzeit: 10.01.–19.01., Öffnungszeiten: Mo–Fr 13–19 Uhr



***



14.01., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„unknown pleasure – under pressure“

Ein Gemeinschaftsprojekt von Studierenden der Klassen von Prof. Susanne Windelen (ABK Stuttgart) und Prof. Monika Brandmeier (HfBK Dresden).

Begrüßung: Prof. Dr. Nils Büttner, Prorektor der Kunstakademie

Einführung Prof. Monika Brandmeier und Prof. Susanne Windelen

Kunstzentrum Karlskaserne, Hindenburgstraße 29, 71638 Ludwigsburg

Laufzeit: 15.01.–22.01.2017

Öffnungszeiten: Mo–Fr 14–20 Uhr, Sa + So 11–16 Uhr



***



16.01., 18 Uhr

Vortrag

Prof. Volker Lehnert:

„Geläufige Gelände. Kritzelbarock – Über das Zeichnen vor Ort“

Prof. Volker Lehnert, Professor für Allgemeine künstlerische Ausbildung, berichtet von seinem Forschungssemesters im Sommer 2016.

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



17.01., 19 Uhr

Jour fixe Architektur „Über Dauer“

Vortrag von Jo Nagasaka, Schemata Architects, Tokio/Japan

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 1, Glaskasten



***



17.01., 19 Uhr

Max Bense Lectures in Aesthetics

Prof. Dr. Glenn Parsons, Ryerson University, Toronto/Kanada:

„Could fashion be an aesthetic pursuit?“

Eine Vortragsreihe zum Thema Design. Organisation: Prof. Dr. Daniel M. Feige, Professor für Philosophie und Ästhetik, in Kooperation mit Prof. Dr. Catrin Misselhorn, Direktorin des Instituts für Philosophie an der Universität Stuttgart

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



20.01., 14–16 Uhr

Informationsveranstaltung

des Kunstbüros der Kunststiftung Baden-Württemberg

„Bildrechte und die VG-Bild-Kunst“

Vortrag mit Dr. Anke Schierholz, Justiziarin, VG-Bild-Kunst, Bonn

Weitere Informationen und Anmeldung unter info kunstbuero-bw de



***

 

27.01., 10–18 Uhr

Symposium

„Teilen und herrschen?“

Eine Veranstaltung des Weißenhof-Instituts zum Thema „Sharing“ im Kontext des Forschungsprojektes „Reallabor“.

Weitere Informationen unter http://www.abk-stuttgart.de

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



***



28.01.–29.01., 10–16 Uhr

Die Kunstakademie Stuttgart auf der Bildungsmesse „horizon“

Messe für Studium und Abiturientenausbildung

Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Mercedesstr. 69, 70372 Stuttgart, http://www.horizon-messe.de Der Eintritt ist frei.



***



31.01., 18 Uhr

Artist Lecture mit Filmpräsentation

Werner Reiterer, Wien: „Raum einer Zigarette“

Moderation: Prof. Rolf Bier, Professor für Allgemeine künstlerische Ausbildung

Eine Veranstaltung im Rahmen des Weißenhof-Programms der ABK Stuttgart

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Altbau, Alte Aula



***



Änderungen sind vorbehalten.



--

Kristina Pauli

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Am Weißenhof 1

70191 Stuttgart

T +49(0)711.28440-152

kristina.pauli abk-stuttgart de

http://www.abk-stuttgart.de