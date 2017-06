Kunstakademie Stuttgart // Veranstaltungen im MAI 2017

Von Kristina Pauli am 02. Mai 2017 um 12:55

Kunstakademie Stuttgart: Veranstaltungen im MAI 2017



03.05., ab 17.30-22 Uhr

Ausstellung

HyperRealities – Wege aus der Wirklichkeit

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 1, Mezzanine, Räume 201/202, Hörsaal 301

Ein Projekt in Kooperation mit der ADK Ludwigsburg, der HdM Stuttgart und HORADS 88,6

Weitere Infos unter http://www.abk-stuttgart.de



08.05., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„Hybride Transformationen: Materialästhetik, Stadt und Klima“

Begrüßung: Alexander Vohl, BDA Landesvorsitzender BW

Einführung: Prof. Dr. Barbara Bader, Rektorin ABK Stuttgart, Prof. Fahim Mohammadi, Prof. Matthias Rudolph und Prof. Tobias Wallisser

Laufzeit: 09.05.–02.06., Öffnungszeiten: Di–Fr 10–13 und 15–18 Uhr (Fr 26.05. geschlossen)

Weitere Infos unter http://www.abk-stuttgart.de, http://www.wechselraum.de



16.05., 19 Uhr

Jour fixe-Vortrag Architektur

Antrittsvorlesung von Prof. Fabienne Hoelzel

Professorin für Entwerfen, öffentliche Bauten und Räume/Städtebau des Bachelor- und Masterstudiengangs Architektur an der ABK Stuttgart

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal



20.05., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„fürs Haus“

Eine Ausstellung von aktuellen und ehemaligen Studierenden der Klasse Prof. Thomas Bechinger und des Studiengangs Textildesign, Prof. Karl Höing.

Galerie Sonnenberg, Korinnaweg 50A, 70597 Stuttgart

Laufzeit: 21.05–02.07., Öffnungszeiten auf Anfrage unter Tel. 0711.7657694



20.05., 19.30 Uhr

Ausstellungseröffnung

„CLOUD 48°40'30.6"N 9°16’43.7"E“

Ein Gemeinschaftsprojekt der Klasse Mariella Mosler, ABK Stuttgart

Laufzeit: 21.05.– 25.06., Öffnungszeiten: Sa + So 14–18 Uhr oder nach Vereinbarung (kv.neuhausen gmail com)

KVN Projektraum, Rupert-Mayer-Kapelle, Rupert-Mayer-Straße 68, 73765 Neuhausen/Fildern

Weitere Infos unter kvnneuhausen.wordpress.com



23.05., 19 Uhr

Ausstellungseröffnung

„few hours of infinity“

Die Klasse Ricarda Roggan präsentiert ihre Arbeiten in der Galerie 52 in Essen

Laufzeit: 24.05.–31.05., Öffnungszeiten: Mi 14–18 Uhr, Sa 12–16 Uhr

Ein Kooperationsprojekt mit Studierenden der Folkwang Universität der Künste

Atelier & Galerie 52, Folkwang Universität der Künste, Viehofer Straße 52, 45127 Essen



30.05., 19 Uhr

Jour fixe-Vortrag Architektur

Douglas Spencer, Lecturer, MA Landscape Urbanism; Lecturer, MA History and Critical Thinking, Royal College of Art, London, UK

Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Neubau 2, Vortragssaal

Weitere Infos unter http://www.abk-stuttgart.de



Änderungen sind vorbehalten.



